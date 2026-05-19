In der Stadtgemeinde St. Andrä baut die Kelag Energie & Wärme den tausendsten Kilometer Fernwärmetrasse, um eine Wohnanlage des Kärntner Siedlungswerkes an das Fernwärmenetz anzuschließen. Dazu fand vor Ort eine Pressekonferenz statt.

Adolf Melcher, Sprecher der Geschäftsführung der Kelag Energie & Wärme, Landeshauptmann Daniel Fellner, Bürgermeisterin Maria Knauder, Kelag-Vorstand Reinhard Draxler, Stefan Konency und Florian Stadtschreiber, Geschäftsführer des Kärntner Siedlungswerkes sowie Christoph Herzeg und Andrea Domberger, Geschäftsführung der Kelag Energie & Wärme (von links) © Gerfried Ambrosch

Die Wärme stammt aus dem Biomasseheizwerk in St. Andrä. „Wir arbeiten am Projekt der Fernwärmetransportleitung zwischen den Netzen in St. Andrä, Wolfsberg und Frantschach-St. Gertraud“, erläuterte Adolf Melcher, Sprecher der Geschäftsführung der Kelag Energie & Wärme. Das Fernwärmenetz in St. Andrä werde weiter ausgebaut, wie das Beispiel der neuen Wohnanlage des Kärntner Siedlungswerkes zeige: „Bis 2040 sehen wir hier ein zusätzliches Absatzpotenzial von rund fünf Millionen Kilowattstunden.“

Kelag-Vorstand Reinhard Draxler zeigte sich „unglaublich stolz“ auf die Fernwärmegeschichte der Kelag in St. Andrä seit den 1980er-Jahren. Die Nutzung von Abwärme und Biomasse zeichne das Unternehmen aus. Angesichts globaler Krisen und „mehr Egoismen“ werde die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern immer wichtiger. „In der Energiewirtschaft gibt es keine kurzfristigen Wunder, nur langfristige Initiativen“, betonte Draxler. Dafür brauche es Vertrauen in die Region und den Standort.

24 geförderte Mietwohnungen

„Als Kärntner Siedlungswerk entwickeln wir als gemeinnützige Wohnbaugesellschaft nicht nur Wohnhäuser, sondern Lebensräume“, sagte Geschäftsführer Stefan Konecny. Eine solche Investition müsse „hundert Jahre stehen“ – deshalb brauche es nachhaltige Entscheidungen. Besonders wichtig sei eine Energieversorgung, die mit heimischen Ressourcen langfristig umweltschonende Wärme liefert.

Der Rohbau ist im Entstehen © Gerfried Ambrosch

Beim Wohnprojekt in St. Andrä entstehen derzeit 24 geförderte Mietwohnungen. „Vier Wohnungen im Erdgeschoss werden gemeinsam mit dem Hilfswerk Kärnten als voll betreute Wohneinheiten für Menschen mit Beeinträchtigung realisiert“, ergänzt Geschäftsführer Florian Stadtschreiber.

„Gute Symbiose“

Seitens der Politik kamen Bürgermeisterin Maria Knauder und Landeshauptmann Daniel Fellner (beide SPÖ) zu Wort. „Ich glaube, man sieht es mir an: Ich bin auf mehreren Ebenen happy“, sagte Knauder. Sie freue sich über das Wohnprojekt, bei dem nach dem Spatenstich im Herbst bereits große Fortschritte sichtbar seien. „Einen Tag später sind schon 20 Anmeldungen für die Wohnungen gekommen.“ Ebenso wichtig sei eine „effiziente, nachhaltige und leistbare Wärmeversorgung“ in St. Andrä. Knauder sprach von einer „guten Symbiose“.

Maria Knauder, Reinhard Draxler und Daniel Fellner beim Kaffeeplausch © Gerfried Ambrosch

Fellner sah in der Presskonferenz „eine schöne Gelegenheit, den Blick von verschiedene Seiten auf so ein Ereignis zu lenken“. Persönliche Anekdoten durften dabei nicht fehlen. Fellners Vater sei – so wie der von Knauder übrigens auch – beim Wärmelieferanten ÖDK in St. Andrä angestellt und somit ein Fernwärmepionier gewesen. „Als die Fernwärme dann das erste Mal in Betrieb gegangen ist, war der ORF bei mir daheim und hat meine Mutter vor dem Heizkörper beim Stricken gefilmt, wie wohlig und warm es in diesem Arbeiterhäuschen in der Blaiken unten ist.“