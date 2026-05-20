Den 22 öffentlichen Universitäten in Österreich droht ein massives Sparpaket. Am Dienstagnachmittag wurde bekannt, dass die Hochschulen in den Jahren 2028 bis 2030 den Gürtel enger schnallen müssen. Kolportiert wurden Einsparungen von einer Milliarde auf ein Budget von insgesamt 15,5 Milliarden Euro. Die Rektoren ihrerseits sprechen gar von einer Budgetreduktion von 2,5 Milliarden Euro – sie hatten aufgrund von Wifo-Prognosen eigentlich ein Plus von 1,5 Milliarden veranschlagt.

Am 27. Mai wird es eine Großdemo in Wien geben, weitere Aktionen sind in den Landeshauptstädten geplant. Auch die ÖH hat bereits Proteste angekündigt.

Angesichts der befürchteten Einsparungen beim Unibudget spricht uniko-Präsidentin Brigitte Hütter von einem bevorstehenden „Super-GAU“. Müsse man in den kommenden Jahren tatsächlich rund eine Milliarde Euro einsparen, würde dies nicht nur zu einem massiven Stellenabbau führen, sondern auch Österreichs Wettbewerbsfähigkeit schwächen.

Laut Hütter sei das Budget von 15,5 Milliarden Euro für 2028-2030 fix, das hätte ihr die Bundesministerin mitgeteilt. Außerdem hätte Ministerin Eva-Maria Holzleitner wortwörtlich gesagt, dass Wissenschaft und Forschung keine Schwerpunkte in dieser Regierung seien.

Ein Viertel des Personals von Einsparung betroffen

ZiB2-Moderator Armin Wolf fragte, ob man bei einer Milliarde weniger im Budget wirklich von einem „Kollaps der vier Unikliniken“ sprechen müsse. Ob hier gar Horrorszenarien an die Wand gemalt würden? Hütter verneinte dies: Man wolle „keine Horrorszenarien an die Wand malen“. Tatsache sei aber, dass bereits „Hörsäle aus Geldmangel nicht geheizt wurden“, dass man „bei 18 Grad Celsius unterrichtet“ habe. Und: Durch die Einsparung sei „ein Viertel des Personals“ betroffen, mit den Kündigungen müsse man bald beginnen.

Hütter könnte sich ob der Geldnot Studiengebühren vorstellen, sie wisse jedoch, dass dies von der Regierung nicht gewünscht sei. Nächste Woche würde es eine Großdemo geben, einen Streik könne sie nicht ausschließen.