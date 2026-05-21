Die Schüler und Schülerinnen der dritten Klasse der Tourismusschulen Bad Gleichenberg veranstalteten im Rahmen ihres Eventmanagement-Unterrichts das Charity-Gala-Dinner „Cancel Cancer“ zugunsten der steirischen Kinderkrebshilfe und „Licht ins Dunkel“.

Für krebskranke Kinder

Die Schülerinnen und Schüler organisierten die gesamte Veranstaltung selbst und servierten den Gästen ein exklusives 5-Gang-Menü. Dabei konnten insgesamt 32.750 Euro für krebskranke Kinder und deren Familien gesammelt werden. Davon gehen 26.250 Euro an die steirische Kinderkrebshilfe und 6500 Euro an „Licht ins Dunkel“.

„Wir bedanken uns bei allen, die diesen wunderschönen Abend möglich gemacht haben. Für uns als Klassengemeinschaft war das eine unvergessliche Erfahrung, bei der wir sehr viel gelernt haben“, freut sich Florian Höfler, Projektleiter von „Cancel Cancer“ und Schüler der Tourismusschulen Bad Gleichenberg.