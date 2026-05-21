Den 22 öffentlichen Universitäten in Österreich droht ein massives Sparpaket. Am Dienstagnachmittag wurde bekannt, dass die Hochschulen in den Jahren 2028 bis 2030 den Gürtel enger schnallen müssen. Kolportiert wurden Einsparungen von 2,5 Milliarden auf ein Budget von insgesamt 15,5 Milliarden Euro. Bestätigt wurde diese Summe seitens der Bundesregierung bisher nicht.

Die Vorsitzende der Österreichischen Universitätenkonferenz (Uniko), Brigitte Hütter, äußerte sich am Mittwoch dazu: „Am Montag hat uns die Information erreicht, dass eine Kürzung ansteht, die in ihrer Dimension beispiellos ist.“ Folglich müssten die Universitäten etwa ein Fünftel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsparen. Wissenschaft, Forschung und Kunst brauchen Ressourcen, 80 Prozent der Kosten entstehen beim Personal. Aber: „Es geht um Fachkräfte, Wettbewerbsfähigkeit – es sind Investitionen in die Zukunft, es sind keine einmaligen Ausgaben“, sagt Hütter. Ein Schaden, „der nur über Jahre, wenn überhaupt, aufholbar“ sei.

„Ohne gute Bildung sind wir blank“

Dass bei den Universitäten der Sparstift angesetzt wird, beschäftigt auch unsere Userinnen und User. Ausgerechnet bei Bildung und Forschung zu sparen, empfinden einige von ihnen als großen Rückschritt. „JJJ22“ schreibt: „Diese Regierung ist dabei, unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig zu ruinieren (ohne Unis keine Forschung und Entwicklung). (...) Wir brauchen endlich Regierungen, die auf langfristige Ziele hinarbeiten.“

Auch „Sturmler11“ kritisiert die budgetären Kürzungen bei den Bildungseinrichtungen: „Geht endlich die strukturellen Probleme unseres Staats an und lasst das Bildungs- und Sozialsystem in Ruhe! Ohne gute Bildung auf allen Ebenen sind wir vor dem Hintergrund einer radikalen Veränderung der gesamten Weltlage in vielerlei Hinsicht blank (...)!“

Und „HaraldR27“ sieht angesichts derartiger Kürzungen für die Zukunft schwarz: „Sparen bei Bildung und Ausbildung – die ideale Vorbereitung auf das Trump-Zeitalter auch in Österreich.“

„Bei sinnlosen Studien bitte einfach alles streichen“

Während die einen den Sparkurs für Unis als äußerst kritisch betrachten, sind andere Foristen vom Sparen auch an Hochschulen nicht abgeneigt. Man müsse jedoch mit Bedacht Kürzungen vornehmen, um die Qualität der (Aus)Bildung nicht zu verschlechtern, meint „facts“: „Ja, Wissenschaft kostet Geld und das sollen wir auch investieren. Aber brauchen wir wirklich 22 Universitäten in Österreich, welche alle einen vollen Verwaltungsapparat haben? PR, Buchhaltung, Controlling, Personalabteilung, -entwicklung, -direktion, Forschungsservice, International Office, IT, … die Liste der ganzen Zentralabteilungen ist sehr lang, divers und bei jeder Uni anders. Hier besteht viel Potenzial, das alles zu verschlanken oder zusammenzulegen, damit am Ende auch der Output (Forschung und Lehre) zu den eingesetzten Ressourcen stimmt.“

Auch „Hortig78rpm“ spricht sich für ein Sparen an Universitäten aus – zu lange sei in der Vergangenheit darauf vergessen worden: „Es muss überall gespart werden. Vor allem bei den Unis, wo in den letzten Jahren die Forschungsprojekte explodierten. Früher wurde halt alles gefördert, ohne lang über die Sinnhaftigkeit nachzudenken (...).“

Mit Maßnahmen, um das Budget der Hochschulen zu verbessern, meldet sich unterdessen „Peterl123“ im Kleine-Zeitung-Forum: „Ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass es keine Studiengebühren gibt (...).“

Und „kreativer_name“ meint, es gäbe besonders bei diversen Studienangeboten Einsparungspotenzial: „In den Orchideenfächern (SoWi und GeWi z. B.) gibt es enormes Einsparungspotenzial (...)“, genau wie „Baldur1981“: „Bei sinnlosen Studien (...) bitte einfach alles streichen.“