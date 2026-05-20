Für Aryna Sabalenka lief es zuletzt auf dem Tennisplatz nicht nach Wunsch: In Madrid schied die Weltranglistenerste im Viertelfinale aus, in Rom war sogar schon in der Runde der letzten 32 Endstation. Umso wichtiger ist für die Weißrussin ein erfolgreiches Abschneiden bei den am Sonntag startenden French Open in Paris. Im Vorjahr erreichte Sabalenka an der Seine das Endspiel, gewinnen konnte sie den Sandplatzklassiker noch nie.

Heuer darf sich die 28-Jährige aber zusätzliche Unterstützung freuen. So weilt auch ihr neuer Hund „Ash“ in Paris. Und als Sabalenka in Roland Garros ihre Akkreditierung abholte, bekam sie auch gleich eine für ihren Vierbeiner überreicht. „Danke! Er hat überall Zugang“, lachte das Tennis-Ass, das hofft, dass „Ash“ ihr heuer das nötige Glück bringt.