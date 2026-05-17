Jannik Sinner schreibt Geschichte. Immer und immer wieder. Am Sonntag holte sich der aktuell beste Tennisspieler der Welt den Titel beim ATP-1000-Masters in Rom – mit einem klaren 6:4, 6:4-Finalsieg über den Norweger Casper Ruud. Ein Sieg, der in mehrfacher Hinsicht Sport-Historie bedeutet, denn: Vor den Augen des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella, der sich das Spiel Sinners im Foro Italico nicht entgehen lassen wollte, machte Sinner den „Golden Masters Slam“ perfekt – mit nur 24 Jahren hat der gebürtige Sextener damit bereits alle Masters-Titel gewonnen. Ein Kunststück, das vor ihm nur Novak Djokovic geschafft hat.

Damit aber nicht genug: Der Sieg in Rom bedeutete auch den ersten Heimsieg eines Italieners beim Tennisturnier in der „Ewigen Stadt“ seit dem Erfolg von Adriano Panatta, der 1976 gewonnen hatte und wie auch Mattarella im Stadion dabei war und Sinner anfeuerte. Der ließ Ruud letztlich nicht den Hauch einer Chance, war dann da, als es zählte. Je ein Break pro Satz war genug, um den aktuell 34. Sieg in Serie (!) auf Masters-Ebene einzufahren. Damit hält er allein in diesem Jahr bei fünf Erfolgen bei ATP-1000-Turnieren, erst ein einziges Mal schaffte mit Djokovic 2015 ein Spieler sechs pro Saison. Zugleich war der Titel auch der zehnte Erfolg bei einem Turnier dieser Kategorie überhaupt.

Rom zeigte aber auch: In Abwesenheit von Carlos Alcaraz scheint es aktuell keinen zu geben, der Sinner gefährlich werden kann. So wie auch Ruud, der tapfer kämpfte, letztlich aber auch kein Rezept fand. Und das, obwohl Sinner sichtlich nervös war: „Es war viel Spannung da vor dem heutigen Match. Ich habe ja gewusst, worum es geht, gewusst, dass es seit 50 Jahren keinen italienischen Sieg hier gegeben hat. Es war also nicht mein bestes Spiel.“ Aber es reichte trotzdem.

Wer erwartet hatte, dass Sinner diesen zweifellos emotionalen Heimsieg aber ausgelassen feierte, wurde ein wenig enttäuscht: Relativ gefasst ließ Sinner die Ovationen der italienischen Fans, die – im Angesicht einer Fußball-WM ohne Italien – Sinner zu ihrem neuen Sport-Mittelpunkt gemacht haben, über sich ergehen. Auch wenn ihm ein erleichtertes, spitzbübisches Lächeln über die Lippen kam. Klar ist: Sinner hat selbst die aktuell zweifellos körperlich wie psychisch anstrengende Phase seiner Siegesserie erstaunlich gut weggesteckt. „Da muss ich mich aber auch bei meinem Physio und meinem Osteopathen bedanken, sie sind genauso wichtig wie meine Tennistrainer“, sagte er. Auch für Sinner heißt es aber nun wohl, sich vor den French Open möglichst gut zu erholen. Denn dort wird er der sein, den es zu schlagen gilt.