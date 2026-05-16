Elina Svitolina sicherte sich den Titel beim WTA-1000-Mastersturnier in Rom – nach einem packenden Finale, in dem sie die US-Amerikanerin Coco Gauff mit 6:4, 6:7 (3) und 6:2 niederrang. Erst nach 2:50 Stunden stand der 20. Turniersieg für die 31-jährige Ukrainerin fest. Gauff hingegen, die schon im Vorjahr in Rom das Endspiel, damals gegen Jasmine Paoloni (ITA) verloren hatte, muss weiter auf den ersten Erfolg in der „Ewigen Stadt“ warten.

Svitolina hingegen setzt ihr starkes Jahr fort, feierte ihren zweiten Turniersieg und wird sich auf Rang sieben der Weltrangliste verbessern. Zudem verlängerte sie eine Serie, in die sich mit ihrem Dreisatz-Sieg im Viertelfinale über Elena Rybakina eingeklinkt hatte: Seit 2025 hat nämlich jede Spielerin, die gegen die Kasachin einen Sieg nach verlorenem ersten Satz feierte, auch das Turnier gewonnen. Und Svitolina schlug anschließend in einer „Nachtschicht“ die Weltranglisten-Dritte Iga Swiatek und nun im Finale auch die Nummer vier der Welt, Coco Gauff.

Bereits zuvor machte Jannik Sinner den nächsten Sieg auf ATP-Masters-Ebene perfekt und baute seinen gerade erst erspielten Rekord mit dem 33. Erfolg in Serie auf dieser Ebene aus: Sinner gewann sein wegen Regens auf Samstag verlegte Halbfinale gegen Daniil Medwedew 6:2, 5:7, 6:4 und trifft am Sonntag im Endspiel auf den Norweger Caspar Ruud.