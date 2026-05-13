Keine Erfolgsmeldungen von Österreichs Zukunftshoffnungen. Bei den Männern musste sich Joel Schwärzler im Achtelfinale des Tunis-Challengers dem Italiener Federico Cina glatt mit 4:6, 1:6 geschlagen geben. Heute im Achtelfinaleinsatz von Zagreb ist Lukas Neumayer, der auf den Deutschen Diego Dedura trifft.

Bei den Frauen war für Lilli Tagger beim stark besetzten Parma-Challenger ebenfalls im Achtelfinale Endstation. Gegen die an Nummer zwei gesetzte Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (WTA-Nr. 51) verlor die 18-jährige Lienzerin 3:6, 2:6. Sollte die Osttirolerin nicht noch einen Platz für die Qualifikation von Straßburg erhalten, kehrt Tagger erst bei den am 24. Mai startenden French Open auf die Tour zurück.