Am 24. Mai startet in Roland Garros mit den French Open das zweite Grand-Slam-Spektakel des Jahres. Allerdings sind im Vorfeld dunkle Gewitterwolken über Paris aufgezogen. Auslöser für die trüben Aussichten ist einmal mehr das Thema Geld. So häufen sich die Zusagen von Topspielern, den Sandplatzklassiker zu boykottieren, sollte ihr Anteil an den Gesamteinnahmen nicht erhöht werden.

In Zahlen ausgedrückt: Dem Turnier an der Seine werden heuer Einnahmen in Höhe von rund 400 Millionen Euro prognostiziert, von dieser Summe knapp 14 Prozent als Preisgeld auf die Spieler verteilt. Zu wenig, sagen die Tennis-Asse, die sich als Hauptdarsteller des Events sehen und daher künftig (wie auf den Touren der ATP und WTA festgelegt) einen Anteil von 22 Prozent fordern. Dies betrifft nicht nur die French Open, sondern alle Majors.

„Ohne uns gäbe es kein Turnier“

Auslöser der Kontroverse ist die Spielergewerkschaft PTPA, die schon lange mehr Preisgeld für ihre Akteure einfordert. Jetzt sind aber auch Spitzenspieler auf diesen Zug aufgesprungen: „Ich glaube, ein Boykott ist der einzige Weg, für unsere Rechte zu kämpfen. Ohne uns gäbe es kein Turnier und keine Unterhaltung", heizte die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka beim Masters-Turnier in Rom das heikle Thema an. Und weiter: „Ich hoffe sehr, dass wir in den laufenden Verhandlungen zu einem Ergebnis kommen, mit dem alle zufrieden sein können.“

Einen ähnlichen Ton schlägt auch ihr Kollege Jannik Sinner an: „Natürlich geht es auch ums Geld. Am wichtigsten ist aber der Respekt, und den spüren wir nicht. Es ist nicht schön, dass wir nach einem Jahr des Verhandelns noch weit von dem entfernt sind, was wir uns wünschen", betont die Nummer eins im ATP-Computer. Auch Coco Gauff zeigte sich für einen Boykott offen, aber: „Nur, wenn wir alle gemeinsam zustimmen.“ Und auch Elena Rybakina wäre dabei. „Wenn die Mehrheit sagt, dass wir boykottieren, dann mache ich natürlich mit.“

Tagesverdienst: 186.667 Euro

Bei den hohen Summen, die im Tennissport an die Spieler verteilt werden, stößt diese Forderung nicht überall auf Verständnis. Immerhin weisen die French Open heuer mit 61,7 Millionen Euro eine noch nie da gewesene Gesamtdotation aus. Auf die Sieger im Frauen- und Männerbewerb warten je 2,8 Millionen Euro Preisgeld; das ergibt einen Tagesverdienst von 186.667 Euro. Zudem gilt es zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Einnahmen bei Grand Slams in die jeweiligen nationalen Verbände sowie andere, kleinere Turniere investiert werden und somit über Umwege ebenfalls bei den Sportlern landen.

Ob es am 24. Mai in der Stadt der Liebe tatsächlich zu einem Boykott kommen wird, ist noch nicht absehbar. Absehbar ist hingegen, dass dabei sowohl die Topspieler als auch ihre Ausrüster und Sponsoren, die Millionenbeträge investieren, um auf der Grand-Slam-Bühne präsentiert zu werden, draufzahlen würden. Vielmehr drängt sich in der Diskussion ein anderes Thema auf, nämlich die Verteilung der Preisgelder: „Es ist nicht normal, dass in einer Sportart wie Tennis ein Spieler auf Platz 150 der Weltrangliste nicht davon leben kann", wettert Star-Coach Patrick Mouratoglou.