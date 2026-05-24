Das Tageszentrum Wolfsberg von „pro mente kärnten“ feierte sein 35-jähriges Bestehen. Gemeinsam mit Klienten, Mitarbeitern, Netzwerkpartnern und Ehrengästen wurde auf die Entwicklung der Einrichtung zurückgeblickt. Unter den Gästen waren unter anderem Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ) sowie pro-mente-Obmann Georg Spiel.

© pro mente kärnten/Zangerle

Seit 35 Jahren betreut das Tageszentrum erwachsene Menschen mit schweren und langanhaltenden psychischen Erkrankungen. Die Einrichtung bietet kostenlose, wohnortnahe und tagesstrukturierende Unterstützung und ist Teil des sozialpsychiatrischen Angebots von pro mente kärnten.

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Die Einrichtung begann einst in der Johann-Offner-Straße und übersiedelte später in die Wiener Straße. Heute werden dort rund 50 Klienten von einem multiprofessionellen Team aus Psychologie, Sozialarbeit und psychosozialen Fachkräften begleitet.

Zum Angebot zählen individuelle Betreuungspläne, strukturierte Tagesabläufe, Einzelgespräche, Gruppenangebote sowie Präventionsprogramme. Das Tageszentrum gilt damit als wichtiger Bestandteil der psychosozialen Versorgung im Lavanttal.