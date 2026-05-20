Maximilian Braunhuber hat es auch ein wenig dem Zufall zu verdanken, dass er seine Leidenschaft gefunden hat. Mit 14 Jahren machte er ein Praktikum im Voitsberger Fitness-Studio „NEWfit“ und meldete sich danach gleich zum Trainieren an. Vier Jahre später arbeitet der mittlerweile 18-jährige Köflacher nicht nur selbst am Wochenende in dem Fitnessstudio, sondern hat auch gerade seinen ersten Bodybuilding-Bewerb hinter sich, den NPC Austria in Wels. „Bei Wettbewerben werden sowohl die Präsentation als auch die Ausstrahlung, aber natürlich auch die Muskeln an sich und die Definition bewertet“, erklärt Braunhuber. Der obligatorische Spray Tan, den so gut wie alle Athleten kurz vor dem Wettbewerb noch machen, ist dazu da, um die Muskeln trotz grellem Bühnenlicht zur Geltung zu bringen.

Maximilian Braunhuber auf der Bühne © Privat

Anstrengende Vorbereitung

Die Vorbereitung auf den Bewerb dauerte rund fünf Monate, begleitet wurde Braunhuber von seinem Trainer Andreas Ofner. Vorbereitung – das bedeutet im Bodybuilding einerseits Muskelaufbau und dementsprechende Nahrungszufuhr – im Fall von Braunhuber sechs Mahlzeiten pro Tag –, aber in einer späteren Diätphase auch ein großes Kaloriendefizit, um die Muskeln bestmöglich zur Geltung zu bringen. Die Sportlerinnen und Sportler wiegen alles ab, was sie zu sich nehmen, und achten penibel auf ihre Makronährstoffe: Viel Protein lautet die Devise, um die mühsam aufgebaute Muskelmasse durch die Diät nicht wieder zu verlieren. „Das war körperlich und mental sehr anstrengend“, erzählt Braunhuber. „Ich konnte oft nicht schlafen, weil ich in der Diätphase so hungrig war. Da bin ich definitiv an meine Grenzen gegangen. Aber auf der Bühne zu stehen, war ein tolles Gefühl. Die Atmosphäre war wunderschön und es war wirklich aufregend.“

Maximilian Braunhuber mit Trainer Andreas Ofner (r.) © Privat

Drei Medaillen beim ersten Wettbewerb

Um Medaillen ging es Braunhuber nicht, „der typische Wettkämpfer bin ich da wahrscheinlich nicht“, lacht er. Was treibt ihn stattdessen an? „Früher war ich nie zufrieden mit mir. Das hat sich durch den Sport sehr verändert, sowohl körperlich als auch mental. Beim Wettbewerb habe ich mir vorgestellt, dass der kleine Maxi im Publikum sitzt und stolz auf den großen Maxi auf der Bühne ist.“

Drei Medaillen – jeweils einen 1., 2. und 3. Platz – konnte er dennoch holen. Der junge Athlet trat in der Disziplin „Natural“ an. Der Unterschied zu anderen Bodybuilding-Kategorien: Natural-Athleten verzichten konsequent auf leistungssteigernde Mittel wie anabole Steroide oder Wachstumshormone und werden auch getestet. „Leider ist es ein offenes Geheimnis in der Szene, dass viele darauf zurückgreifen“, sagt Braunhuber.

Maximilian Braunhuber tritt in der „Natural“-Disziplin an © Privat

Jeden Tag ein bisschen besser

Ihm geht es beim Sport aber nicht um einen vollen Trophäenschrank, sondern um seine persönliche Entwicklung und die eigene Gesundheit. „Training ist meine Therapie“, sagt der 18-Jährige, der die HLW Lipizzanerheimat besucht. „Ich will mich auch gar nicht so sehr mit anderen vergleichen, sondern nur mit mir selbst. Mir geht es darum, jeden Tag ein wenig besser zu werden.“ Unterstützung bekommt Braunhuber aber nicht nur von seinem Trainer, sondern auch von Familie und Freunden: „Mich haben viele auf meinem Weg unterstützt, besonders meine Eltern. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich dafür bin.“

Was der Weststeirer für seine Zukunft plant? „Ich denke, dass ich schon noch einmal an einem Wettkampf teilnehmen werde“, sagt er. Was sicher ist: „Der Sport bleibt ein riesengroßer Teil meines Lebens. Und jeder Mensch, den ich motivieren kann, auch mehr Sport zu treiben, ist ein Gewinn.“