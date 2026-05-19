Der englische Fußball wird von einem riesigen Eklat überschattet. Der FC Southampton hätte am Samstag gegen Hull City im Wembley-Stadion das Endspiel um den Aufstieg in die Premier League bestreiten sollen, doch wurde nun davon ausgeschlossen. Doch was war passiert? Im Halbfinale, das in Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde, setzten sich die „Saints“ gegen Middlesbrough durch (0:0, 2:1 n.V.). Doch vor dem Hinspiel wurde ein Mitarbeiter Southamptons dabei erwischt, wie er das Training Middlesbroughs ausspionierte und Filmaufnahmen davon machte.

Die englische Liga (EFL) hat den Klub nach Untersuchungen nun mit der Disqualifikation sanktioniert, noch dazu werden Southampton in der kommenden Saison vier Punkte abgezogen. Somit bestreiten am Samstag Hull City und Middlesbrough das Duell um den Aufstieg.