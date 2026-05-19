Die Landtagssitzung eröffnete Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) mit breiter Kritik an der Pflegepolitik. Der angekündigte Master-Plan würde hinter verschlossenen Türen gemacht werden – wenn überhaupt. Also überreichte sie Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) ihren Plan mit notwendigen Maßnahmen. Der Pflegelandesrat sagte, in „der zweiten Jahreshälfte“ werde der Master-Plan mit allen Beteiligten erarbeitet. Dabei geht es nicht bloß um die Finanzen: „Ein System, das nicht funktioniert, braucht nicht einfach mehr Geld“, so Kornhäusl.

Nicht erst im Sommer, sondern am Donnerstag werden 53 Millionen Euro an Förderungen für die mobilen Pflege- und Betreuungsdienste Steiermark beschlossen. Das entspricht rund 1,6 Millionen Stunden, mehr denn je. Außerdem führt man ein eigenes Stundenkontingent für Pflegefachassistenten ein. Förderungen für 25.000 Stunden sind für dieses „gehobene“ Personal reserviert. Den Ausbau der mobilen Pflege begrüßten alle Fraktionen im Landtag. Im Sog des Wahlkampfes kritisierten Landes-SPÖ und -ÖVP den Grazer KPÖ-Pflegestadtrat Robert Krotzer. Graz würde das Stundenkontingent nicht vollends ausschöpfen. Die Gründe dafür sind vielfältig.