Die Eltern der beiden haben es in der Oststeiermark noch bis in die Neunziger Jahre so gemacht: Gemeinsam mit den Nachbarn kaufte man ein ganzes Schwein direkt beim Bauern, das zerteilte Fleisch wurde aufgeteilt und tiefgefroren. „Wir dachten uns, diese Praxis sollte man ins Internetzeitalter überführen“, erzählt Micha Brandtner. Im Mai 2016 hat er in Graz gemeinsam mit seinem Bruder Lukas Beiglböck „nahgenuss“ gegründet. Zu kaufen gab es zunächst nicht eine Schweinehälfte, sondern ein Viertel. „Beim ersten Testlauf habe ich selber beim Zerlegen und Verpacken geholfen und es persönlich zugestellt“, erzählt Brandtner von den Anfängen, die durchaus nicht einfach waren: „Am Anfang sind wir zu vielen Höfen mehrmals hingefahren, bis ein paar aus Mitleid mitgemacht haben.“ Vier Höfe waren beim Start dabei.

Heute kann „nahgenuss“ das zehnte Jubiläum feiern. Aus der Anfangsidee ist mittlerweile eine der bekanntesten Online-Plattformen für die Direktvermarktung von Bio-Fleisch, Bio-Fisch und Wild in Österreich geworden, an die 200 bäuerliche Betriebe aus allen neun Bundesländern sind dabei. Mehr als 10.000 Konsumentinnen und Konsumenten lassen sich von ihnen beliefern, über sechs Millionen Euro Warenwert wurden insgesamt seit dem Start abgewickelt.

Micha Brandtner von „nahgenuss“ © Nahgenuss/Lukas Sauseng

Verkauft werden längst Mischpakete – enthalten sind nicht nur Filet und Schnitzel, sondern auch Braten, Gulasch oder Suppenfleisch, was eine viel bessere Verwertung des Tieres ermöglicht. Mit Rind, Lamm, Geflügel, Wild und Fisch sind nach und nach weitere Fleischarten dazugekommen. Sie kommen auch von einigen Höfen mit seltenen Rassen wie Mangalitza, Turopolje, Schottischem Hochlandrind, Krainer Steinschaf oder Wasserbüffel, dazu kommen Fischwirte, Wildbetriebe und Geflügelhalter. „Viele hätten ohne Direktvermarktung kaum eine Chance“, sagt Brandtner: Sie seien zu langsam, zu teuer, zu „eigen“ für den Supermarkt, die Stückzahlen seien zu gering.

Den Landwirtinnen und Landwirten bietet man eine Vermarktungsplattform und Werbung, bestellt wird über den Webshop auf nahgenuss.at, auch die Rechnungslegung und Kundenkommunikation übernimmt „nahgenuss“. Die Grazer Firma ist dafür umsatzbeteiligt, ein großer Teil der Wertschöpfung bleibt aber am Hof – dort, wo das Tier aufgewachsen ist.

Bewusster Fleischkonsum und Corona-Boom

Der durchschnittliche Bestellwert liegt bei rund 143 Euro. „Die Bestellungen kommen bei uns sehr stark saisonal gehäuft, vor allem zu Weihnachten und Ostern“, sagt Brandtner. Die Kundinnen und Kunden seien Menschen, die sich für bewussten Fleischkonsum entschieden haben. „Sie essen weniger Fleisch als der Durchschnitt, aber sie essen es bewusster. Sie kennen den Namen des Bauern. Sie wissen, wo das Tier aufgewachsen ist. Und sie kochen auch wieder ein Stück aus dem Bug, nicht nur Filet.“ Ein Zehn-Kilo-Paket reicht einem Vierpersonenhaushalt übrigens etwa drei Monate, wenn einmal pro Woche Fleisch auf den Tisch kommt. „Das ist ungefähr eine Tiefkühler-Lade“, weiß Brandtner.

Das bewusste Einkaufen und vermehrte selber Kochen zuhause hatte auch zu einem großen Boom im Corona-Ausnahmejahr 2020 geführt: Da hat „nahgenuss“ erstmals die Millionengrenze beim in einem Jahr umgesetzten Warenwert erreicht. Danach pendelte sich die Plattform auf einem stabileren Niveau ein: 2025 lag der Warenwert bei rund 823.000 Euro.

Direktvermarktung ist viel Arbeit

„Derzeit wachsen wir circa 5 bis 10 Prozent im Jahr“, schildert Brandtner. Die Million Warenwert wieder zu erreichen, sei auf jeden Fall ein großes Ziel. Nach zehn Jahren arbeitet man auch im Hintergrund an einer Aktualisierung der Software, auch um die Landwirtinnen und Landwirte noch besser unterstützen zu können. „Direktvermarktung klingt romantisch, ist aber viel Arbeit“, sagt der „nahgenuss“-Chef, der übrigens als One-Man-Show in Graz arbeitet, während sein Bruder von Wien aus den Online-Laden schupft. Ein Hof müsse Tiere versorgen, schlachten lassen, zerlegen, verpacken, kühlen, ausliefern, Rechnungen schreiben und nebenbei noch Kundenfragen beantworten. Die Aufgabe sei es, die Arbeit sichtbarer und einfacher zu machen – „ohne den Hof aus der Mitte zu nehmen“, so Brandtner. Der das Jubiläum als Zwischenstand sieht: Denn in der Landwirtschaft seien zehn Jahre nicht viel, im Online-Business aber schon. „Wir sind noch da, viele unserer ersten Grundideen auch. Darauf sind wir schon ein bisschen stolz.“