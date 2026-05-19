Eine „explosive Mischung“ verspricht das Steirische Feuerwehrmuseum in Groß St. Florian ab Samstag, 23. Mai: Die Ausstellung „Pop Art – Kunst der Massenkultur“ bringt Comic, Werbung, Konsum und moderne Kunst in die Weststeiermark. Zu sehen sind Werke internationaler Größen wie Roy Lichtenstein, Andy Warhol und Keith Haring – mit besonderem Fokus auf österreichische Pop-Art.

Im Zentrum steht das „feurig-bunte“ Schaffen von Hannes Rossbacher, geboren in Pöls bei Judenburg. Nach Jahren in Wien lebt er mit seiner Frau, der Steirerkrimi-Autorin Claudia Rossbacher, wieder in der Steiermark. „Ich freue mich über diese Ausstellung, weil ich dort auf Augenhöhe mit Warhol, Lichtenstein und Keith Haring präsentiert werde und das als besondere Ehre betrachte“, sagt Rossbacher.

Grell, laut und zwei vor zwölf

Als Designer und Artdirector gestaltete Rossbacher Animationsfilme für Wolfgang Ambros und Georg Danzer sowie Plattencover für Falco oder Joesi Prokopetz, ehe er sich ab 2010 ganz der freien Kunst widmete.

Kabarettist und Autor Joesi Prokopetz (links), für den Hannes Rossbacher bereits Plattencover gestaltete, mit Claudia Rossbacher und Hannes Rossbacher bei einer Ausstellung im Schloss Schönbrunn in Wien © Andrea Kratzer

Seine Kunst ist grell, verspielt und hochpolitisch: In Zyklen wie „Global-Brand-Art“ oder „TwoToZwelve“ behandelt Rossbacher Umweltzerstörung, Artensterben und Konsumkult – etwa wenn Johnnie Walker und das Michelin-Männchen aufeinanderprallen. Im Feuerwehrmuseum sind auch seine dreidimensionalen „Popart Selfies“ zu sehen: Masken mit Rossbachers Konterfei, verziert mit Moos, Flechten oder Katzensilber.

Zur Feuerwehr hat der Künstler einen persönlichen Bezug: Schon als Kindergartenkind faszinierte ihn das Zuschauen bei Übungen. „Ich bewundere die ganze Organisation, die wohl weltweit eine Ausnahmeerscheinung in der Kameradschaft wie auch gesellschaftlich ist“, so Rossbacher.