Die Geschäftslage ist in Österreich seit einiger Zeit schwach. In Zusammenspiel mit der hohen Kostenbelastung führte das zu einer Kombination, die viele Unternehmen unter Druck bringt. Im Jahr 2025 mussten etwas mehr als 6800 Betriebe Insolvenz anmelden. „Zwar weisen laut unserer jüngsten Austrian-Business-Check-Umfrage in Österreich knapp 70 Prozent der Unternehmen nach wie vor eine solide Finanzstruktur auf, dennoch ist für viele das Ende der Fahnenstange erreicht. Sie können den Kostenberg nicht mehr bewältigen und müssen Insolvenz anmelden“, sagt Karl-Heinz Götze, MBA, Leiter KSV1870 Insolvenz.

Bei fast jeder zweiten Unternehmensinsolvenz (47,2 Prozent) des Vorjahres sind operative Mängel der Hauptgrund. Dazu zählen insbesondere Finanzierungsschwächen, Liquiditätsengpässe und eine mangelnde Forderungsbeitreibung (15,1 Prozent) aber auch Absatzschwächen (12,6 Prozent), eine schlechte Kostenstruktur (10,9 Prozent) und ein mangelhaftes Controlling bzw. Planungsschwächen (8 Prozent). Mit Blick auf die vergangenen Krisenjahre zeigt sich, dass operative Ursachen zuletzt deutlich häufiger in Erscheinung getreten sind als noch vor einigen Jahren (niedrigster Wert in 2022: 29 Prozent).

Tagesgeschäft leidet unter Krisenmodus

„Es entsteht zunehmend der Eindruck, dass viele Betriebe aufgrund des anhaltenden Krisenmodus ihre Basisarbeit im Tagesgeschäft vernachlässigen. Daraus resultieren Fehlentscheidungen, die sich im Nachhinein kaum noch korrigieren lassen“, so Götze. Gründungsfehler waren auch im Vorjahr für beinahe jede fünfte Unternehmensinsolvenz verantwortlich. Insbesondere fehlendes branchenspezifisches Know-how oder mangelhafte betriebswirtschaftliche Kenntnisse (9,1 %) stehen in dieser Kategorie an erster Stelle. Darüber hinaus ist mitunter zu wenig Eigenkapital bei der Gründung vorhanden oder es fehlt dem Gründer schlichtweg die Fähigkeit, ein Unternehmen zu gründen. „Die aktuelle Marktlage verzeiht keine Wissenslücken rund um eine Gründung. Wer aktuell plant, einen Betrieb aus der Taufe zu heben, sollte über sehr viel Know-how verfügen“, so Götze.

Prinzip Hoffnung

Laut KSV1870-Analyse sind 11,2 Prozent aller Firmenpleiten des Vorjahres auf strategische Ursachen, insbesondere auf eine mangelhafte Antwort auf Marktveränderungen, zurückzuführen. „In diesen Fällen wurde entweder zu spät oder – im schlimmsten Fall – gar nicht auf aktuelle Marktentwicklungen oder auch Krisen reagiert. Stattdessen wurde nach dem Prinzip Hoffnung weitergearbeitet“, erklärt Götze. Und weitere neun Prozent der Pleiten wurden durch die Vernachlässigung von klassischen Geschäftsführungsaufgaben sowie strafbare Handlungen herbeigeführt.