Erneut in finanzieller Schieflage befindet sich der Deko-Händler Depot. Das Handelsunternehmen GDC Deutschland GmbH hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Aschaffenburg gestellt. Das bestätigte eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Die vorläufige Eigenverwaltung ist demnach bereits angeordnet worden. Zum vorläufigen Sachwalter wurde der Rechtsanwalt Thomas Rittmeister aus Frankfurt bestellt. Die „Lebensmittelzeitung“ hatte zuvor vom Schritt des Unternehmers Christian Gries berichtet, der erneut die Sanierung versucht.

Filialnetz bereits halbiert

Depot hatte 2024 bereits Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Daraufhin waren deutschlandweit zahlreiche Filialen geschlossen worden. Aktuell hat die Kette noch mehr als 150 Geschäfte, vor zwei Jahren waren es 300. Zur Zahl der Beschäftigten macht das Unternehmen keine Angaben. Firmensitz ist im unterfränkischen Großostheim in Bayern.

In Österreich wurden zuvor bereits rund 20 der einst 49 Depot-Geschäfte geschlossen.