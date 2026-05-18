Im Insolvenzverfahren gegen die von Immobilienunternehmer René Benko einst mitgegründete Laura Privatstiftung findet am Montag am Landesgericht Innsbruck die erste Prüfungstagsatzung statt. Gläubiger haben Forderungen in Höhe von rund 1,7 Milliarden Euro angemeldet, wie die APA erfuhr. Masseverwalter Stefan Geiler geht allerdings davon aus, dass nur ein „geringer Teil“ davon anerkannt wird.

Die nicht öffentliche Verhandlung dürfte lediglich zwischen 30 Minuten und einer Stunde dauern. Mehr als 30 Gläubiger meldeten Ansprüche an. Den größten Anteil am Gesamtvolumen machen Forderungen arabischer Fonds aus. Dem Signa-Gläubiger Mubadala waren zuletzt in einem Schiedsverfahren mehr als 700 Millionen Euro zugesprochen worden. In der Folge brachte die Laura Privatstiftung einen Eigenantrag auf Insolvenzeröffnung ein.

Stiftungsurkunde mehrfach geändert

Die Privatstiftung war im Dezember 2006 von René Benko und dessen Mutter Ingeborg Benko gegründet und Anfang 2007 ins Firmenbuch eingetragen worden. In den vergangenen Jahren wurde die Stiftungsurkunde mehrfach geändert. Im Zuge einer dieser Änderungen schied der inzwischen insolvente und in Untersuchungshaft sitzende Benko aus dem Kreis der Begünstigten aus.