Es gibt entspanntere Jobs als den des Managers eines Zuliefererbetriebs in der Automobilindustrie. Roland Bräuer ist seit drei Jahren Europa-Chef von BMTS, in Kärnten mit einem großen Turbolader-Werk in St. Michael ob Bleiburg präsent. Sinkende Absatzmengen machten ihn „nicht zufrieden“, so Bräuer deutlich. Rund 60 Prozent des Umsatzes erzielt BMTS in St. Michael im Export, womit sich die Unterkärntner eine Nominierung beim Kärntner Exportpreis verdient haben. Bedeutendster heimischer Kunde ist BMW in Steyr, in den wichtigen Exportmärkten Deutschland, Polen, Ungarn und Tschechien zählen VW und BMW zu den größten Abnehmern. Eine wachsende Bedeutung hat der Ersatzteilmarkt – auch für andere Marken. „Wir starteten mit einer eigenen Produktionslinie für Ersatzteile 2023“, so Bräuer. Auch kleinere Serien werden produziert. Ohnehin seien kleine, flexible Linien die Zukunft, denn große Mengen von einer halben Million Stück aufwärts werde es in Europa – anders als in Nordamerika – in Zukunft wohl nicht mehr geben.

„Wir erleben eine Achterbahnfahrt“

Denn die Politik in Europa stellte die Weichen gegen Verbrenner und für batterieelektrischen Antrieb. „Wir erleben eine Achterbahnfahrt“, sagt Bräuer. Standen die Zeichen in der Politik vor einigen Jahren noch auf „alles elektrisch“, rudert man jetzt zurück: „Weder der Verbraucher will E-Autos in dem Ausmaß noch ist die Infrastruktur ausreichend vorhanden.” Bräuer sieht ein „Scheitern der Brechstange“. Mit dem „Green Deal“ und dem Fokus auf E-Autos habe die EU unbeabsichtigt „die Tür für China weit aufgemacht“. Er persönlich glaube an eine „Dreiteilung“ des Automarkts: „Ein Teil E-Autos, ein Teil Verbrenner und ein Teil neue Antriebe wie etwa Wasserstoff.“ Auch die Hersteller denken um, VW etwa investiert 60 Milliarden in die Entwicklung moderner Verbrennungsmotoren. Voraussetzung dafür war die „Bewusstseinsänderung der Politik“.

Neue Projekte statt „Totenstille“

Dies spiegle sich auch im Kärntner Werk wider. Eine Zeit lang habe in der Entwicklung „Totenstille“ geherrscht, doch nun würden etwa Projekte zu neuen, strengeren EU-Normen vorangetrieben, so wie Projekte für alternative Antriebe wie etwa Wasserstoff und Brennstoffzelle. Neue Standbeine außerhalb der klassischen Autoindustrie, um die Abhängigkeit von der volatilen Branche zu reduzieren, seien ebenfalls Thema. Weltweites Leitwerk der BMTS-Gruppe ist die Fabrik in St. Michael – Prüfstände sowie der Bau von Prototypen gehören zum Repertoire des Kärntner Standorts. Produktionsanlagen werden hier ebenfalls entwickelt, kürzlich etwa neue Maschinen für das BMTS-Werk in Mexiko.

„Flexiblere Aufstellung“ des Personals

Die geplanten Veränderungen Richtung breiterer Produktpalette wirken sich auch auf die Belegschaft aus. Eine flexiblere Aufstellung beim Personal sei das Gebot der Stunde: „Für den künftig größeren Anteil neuer Produkte, die wir in St. Michael herstellen werden, braucht es auch die richtigen Leute“, so Bräuer. Man befinde sich im Prozess eines „ständigen Umbaus“. Aktuell sei der Mitarbeiterstand leicht fallend, zwischen 280 und 300 Mitarbeiter arbeiteten für BMTS in St. Michael.