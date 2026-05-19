Jeden Dienstag und Samstag findet das „Markt’ln“ in Knittelfeld statt. Dort gibt es von verschiedenen Anbietern bäuerliche Produkte – nicht nur Erwachsene sind hier willkommen, sondern auch der Nachwuchs ist gerne gesehen. So lud man jüngst in Kooperation mit Seminarbäuerinnen zum Kinderbauernmarkt unter dem Motto „Bewusste Ernährung“. Die verschiedenen Stationen fanden reges Interesse bei den kleinen Marktbesuchern. Spielerisch konnte die Welt der Bauernhofprodukte erkundet werden. Am Programm standen unter anderem gemeinsames Einkaufen an den Bauernmarktständen, lustige und informative Ratespiele sowie die Verkostung der Waren. Außerdem widmete man sich der Welt der Bienen und dem Produkt Milch. Die Nachwuchskunden konnten auch selbst Butter herstellen.

Pass für Kinder

Für die Kinder gibt es auch einen eigenen Marktpass. Mit diesem Pass können sich die kleinen Besucher bei jedem Markt‘ln einen Gratisapfel beim Stand des Familienobstbaubetriebes Greimel oder eine Gratiskarotte beim Stand von Reitzer’s Gemüsehof abholen. Immer wieder werden die Knittelfelder Bauernmärkte unter verschiedenen Themen abgehalten. Am 20. Juni heißt es etwa „Knittelfeld grillt“. Das gesamte Programm finden Sie unter www.marktln-knittelfeld.at.