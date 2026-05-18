Die überraschende Trennung der deutschen Sängerin Michelle (54) vom 29-jährigen Schlagersänger Eric Philippi schlug in der Schlagerwelt ein wie eine Bombe. Anfang Mai teilten sie mit, dass sie nach vier Jahren Beziehung getrennte Wege gehen. Besonders brisant: Erst im Februar hatte sich das Paar auf der Bühne ein zweites Mal verlobt. Seither wurde es still um Michelle – am Sonntag hat sich die deutsche ESC-Teilnehmerin von 2001 („Wer Liebe lebt“) wieder an ihre Fans gewandt.

Michelle startete gegen 20 Uhr einen Livestream auf ihrem Instagram-Account. Die Fans baten die Schlagersängerin in den Kommentaren um ein Statement, wie es ihr nun rund zwei Wochen nach Bekanntwerden der Trennung geht. „Ich habe mir dann doch noch einmal eine Woche Zeit genommen“, entschuldigt sie sich für die späte Reaktion. Die endgültige Trennung sei von Philippi ausgegangen, hatte es schon Anfang Mai geheißen.

Wie ein Lastwagen, der einen überfährt

Die Sängerin von Hits wie „Idiot“ oder „Nicht verdient“ schildert im Livestream, es gehe ihr heute immer „noch nicht gut, das ist ja klar“. Michelle spricht von einer „extrem schwierigen“ Zeit, sie könne viele Dinge nicht verstehen. Die Trennung kam für sie „sehr, sehr unerwartet. Natürlich war da erst einmal ein Lastwagen im Raum, der dich überfahren hat, und du bist in dem Moment überhaupt nicht in der Lage, an irgendwas zu denken“, erklärt Michelle in ihrem emotionalen Statement.

Schwierige Kindheit aufarbeiten

Der Prozess der Heilung sei noch lange nicht abgeschlossen: „Ich habe gehasst, ich war wütend, ich habe ihn zum Teufel gejagt“, so die 54-Jährige. Nach vielen Tränen sei ihr klar geworden, dass sie sehr angreifbar sei und noch viel an sich arbeiten müsse.

Ihre schwierige Kindheit – ihr familiäres Umfeld war von Gewalt und Alkoholmissbrauch geprägt – sei bis heute spürbar. „Wenn du nie gelernt hast, zu vertrauen, bist du immer in der Angst, verlassen zu werden“, erklärt Michelle. Sie will ihre belastende Vergangenheit nun weiter aufarbeiten.

Drei Töchter

Die Schlagersängerin hat drei Töchter von drei verschiedenen Männern. Céline stammt aus ihrer ersten Ehe mit Albert Oberloher, Marie aus der Beziehung mit „Verdammt ich lieb‘ Dich“-Sänger Matthias Reim. Ein drittes Kind hat sie mit dem Manager Josef Shitawey, mit dem sie von 2007 bis 2010 verheiratet war. Bürgerlich trägt Michelle den Namen Tanja Hewer.

Video: Michelle spricht über Trennung von Eric Philippi – „So viel geweint“