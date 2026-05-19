Wenn Teamgeist, Geschicklichkeit und Sicherheitswissen gefragt sind, steht die Kindersicherheitsolympiade auf dem Programm: Am Mittwoch treffen zehn Tiroler Volksschulklassen beim Landesfinale in der Mittelschule Langkampfen (Bezirk Kufstein) im olympischen Wettbewerb aufeinander. Auch die Kinder der Volksschule Heinfels (Bezirk Lienz) stellen ihr Können unter Beweis.

Bereits zum 26. Mal wird beim Bewerb die sicherste Klasse Tirols gesucht die Tirol beim Bundesfinale am 23. Juni in Wien vertritt. Im Fokus stehen Spaß, Action und Teamgeist – vor allem aber die Frage, wie man sich vor Gefahren schützt. „Kinder für Sicherheitsthemen zu sensibilisieren, kann nicht früh genug beginnen. Die Kindersicherheitsolympiade zeigt seit vielen Jahren, wie Wissen über Selbstschutz, Aufmerksamkeit und richtiges Handeln altersgerecht und mit Freude vermittelt werden kann. Gleichzeitig lernen die Kinder, Verantwortung zu übernehmen und als Gemeinschaft zu handeln. Das sind Fähigkeiten die weit über den Bewerb hinaus wichtig sind“, betont Sicherheits- und Jugendlandesrätin Astrid Mair.

Hunderttausende junge Teilnehmer

Dem Landesfinale vorausgegangen ist eine kreative Projektphase zur Qualifikation: Rund 400 Tiroler Schüler und Schülerinnen beschäftigten sich mit Schwerpunkten wie Notrufe, Erste-Hilfe-Maßnahmen oder sicherem Verhalten im Straßenverkehr. Das Wissen zu diesen Themen sowie Geschicklichkeit ist dann bei den Wettbewerben in Langkampfen gefragt – vom Löschwettbewerb bis zum Handeln beim Fahrradunfall. Begleitet wird die Kindersicherheitsolympiade von einem vielfältigen Rahmenprogramm.

„Die Begeisterung und Kreativität, mit der sich die Kinder jedes Jahr mit Sicherheitsthemen auseinandersetzen, ist beeindruckend. Die Kindersicherheitsolympiade vermittelt wichtige Inhalte auf eine Weise, die nachhaltig in Erinnerung bleibt und den Kindern Sicherheit für den Alltag gibt“, fasst Mair zusammen. Seit Beginn der Initiative nahmen in Tirol rund 372.000 Kinder an der Sicherheitsinitiative des Österreichischen Zivilschutzverbands teil.