Nur einen Tag nach der Meisterentscheidung in der Bundesliga rückt im österreichischen Fußball die bevorstehende Weltmeisterschaft in den Fokus. Teamchef Ralf Rangnick gibt am Montag (15.00 Uhr/live ORF1) im ÖFB-Campus in Wien sein 26-köpfiges Aufgebot für die Endrunde in Nordamerika bekannt. Große Überraschungen sind dabei nicht zu erwarten, allerdings muss der Deutsche einige knifflige Entscheidungen treffen - vor allem in der Innenverteidigung, wo ein Überangebot herrscht.

Da zuletzt auch die lange verletzt gewesenen Gernot Trauner und Maximilian Wöber wieder Pflichtspiele absolvierten, hat Rangnick im Abwehrzentrum die Qual der Wahl. David Alaba, Philipp Lienhart, Kevin Danso und Marco Friedl gelten als gesetzt, um die restlichen Positionen rittern neben Trauner und Wöber auch Leopold Querfeld, David Affengruber oder Michael Svoboda. Beantwortet wird zudem die Frage nach dem dritten Tormann hinter Alexander Schlager und Patrick Pentz, erste Anwärter dürften Tobias Lawal und Florian Wiegele sein.

Offiziell genannt werden muss der Kader bei der FIFA erst am 1. Juni, am Tag des Testspiels in Wien gegen Tunesien. Rangnick will dennoch am Montag nicht mehr als 26 Spieler einberufen, um dem einen oder anderen Akteur die Enttäuschung zu ersparen, nach einigen Tagen Training am ÖFB-Campus und vor dem Abflug in die USA heimgeschickt zu werden.

ÖFB-Team trifft sich am 27. Mai am ÖFB-Campus

Die Nationalkicker rücken am 27. Mai abends in Wien-Aspern ein, tags darauf ist das erste Training geplant. Nach dem Tunesien-Test haben Alaba und Co. noch zwei Tage frei, ehe sie am 4. Juni in den Flieger Richtung Los Angeles steigen. Auch danach sind noch Nachnominierungen möglich. Verletzte oder erkrankte Spieler dürfen bis 24 Stunden vor dem ersten WM-Spiel am 17. Juni (6.00 Uhr MESZ) in Santa Clara gegen Jordanien ersetzt werden, sofern FIFA-Ärzte die Ausfallmeldung akzeptieren. Danach ist ein Wechsel nur noch bei Goalies möglich, ebenfalls nur bei Verletzung oder Krankheit.

Zumindest bis jetzt sind Rangnick aber Personalsorgen erspart geblieben. Im Gegensatz zur EURO 2024, als mit Alaba und Xaver Schlager zwei Schlüsselspieler nicht zur Verfügung standen, sind nach aktuellem Stand alle wesentlichen Akteure für die WM einsatzbereit. Patrick Wimmer und Florian Grillitsch mussten zuletzt zwar wegen Muskelverletzungen pausieren, sollten aber bis zur Endrunde fit werden.

Der ÖFB-Tross checkt am 4. Juni im WM-Basecamp im luxuriösen Hotel „Ritz-Carlton Bacara“ in Goleta bei Santa Barbara direkt an der kalifornischen Pazifikküste ein, am 11. Juni (6.00 Uhr MESZ) steigt im Großraum Los Angeles die Generalprobe gegen Guatemala. Nach dem Jordanien-Match geht es in der Gruppenphase am 22. Juni (19.00 Uhr MESZ) in Dallas gegen Weltmeister Argentinien und am 28. Juni (4.00 Uhr MESZ) in Kansas City gegen Algerien.