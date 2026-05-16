Am Samstagnachmittag gegen 15.50 Uhr fuhr ein 24-jähriger Mann sein Motorrad auf der L 96 Wörthersee-Süduferstraße von Klagenfurt kommend in Fahrtrichtung Reifnitz. Laut mehreren Zeugenaussagen vollzog er im Bereich der Ortschaft Sekirn einen „Wheelie“, versuchte also auf dem Hinterrad zu fahren, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Daraufhin kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 21-jährigen Deutschen. Der Motorradfahrer kam auf der angrenzenden Böschung zu liegen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das UKH Klagenfurt gebracht. Der Lenker des Autos und dessen Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Alkomatentests verliefen bei beiden Fahrzeuglenkern negativ.

Im Bereich rund um Reifnitz, Velden und den Faaker See kam es am Samstag aufgrund der „XS Carnight“ zu Staus und Straßensperren.