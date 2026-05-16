Ein 23-jähriger deutscher Autofahrer lenkte am Freitag gegen 22 Uhr sein Auto auf der Bleistättermoorstraße aus Villach kommend in Richtung Feldkirchen. In Ossiach kam er mit seinem Pkw aufgrund vermutlich unangepasster Fahrgeschwindigkeit in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern. Zur selben Zeit lenkte eine 23-jährige Fahrzeuglenkerin aus Oberösterreich ihren Pkw in entgegengesetzte Richtung und kollidierte mit dem Auto des Deutschen.

Alkotest

Die Insassen des Deutschen, eine 22-jährige Frau aus Deutschland und ein 25-Jähriger, wurden dabei unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der Lenker blieb unverletzt.

Die Lenkerin des anderen Autos und ihr 25-jähriger Beifahrer aus Niederösterreich wurden ebenfalls mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein mit beiden Lenkern durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Im Einsatz standen auch zwölf Personen und drei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Ossiach.