Er galt als der womöglich älteste Hund der Welt – nun ist der französische Zwergspaniel Lazare im Alter von 30 Jahren gestorben. „Er ist letzte Nacht in meinen Armen eingeschlafen“, sagte seine Besitzerin Ophélie Boudol am Freitag. Lazare wurde nach Angaben der Tierschützerin Anne-Sophie Moyon am 4. Dezember 1995 geboren.

Er verbrachte den größten Teil seines Lebens bei derselben Besitzerin, bis diese starb. Der Hund landete schließlich in einem Tierheim nahe Annecy. Dort wurde Lazare im April von Boudol adoptiert, die ursprünglich ein Haustier für ihre Mutter suchte, sich dann aber in den Hund verliebte, der ein Jahr älter war als sie selbst. Wenige Wochen später starb der Hund nun. Der Zwergspaniel trug zuletzt Windeln, konnte weder hören noch sehen und schlief fast den ganzen Tag.

Als Tierschützerin Moyon und ihre Kollegen im Tierheim Lazares Alter herausgefunden hatten, begannen sie damit, Formulare auszufüllen, um ihn für einen möglichen Rekord zu registrieren. Das Guinness-Buch der Rekorde teilte auf AFP-Anfrage mit, es könne nicht bestätigen, ob Lazare tatsächlich der älteste Hund der Welt war. Es sei keine entsprechende Anfrage eingegangen. Bisher galt laut der Website des Guinness-Buchs ein portugiesischer Hund namens Bobi als Rekordhalter, als er 2023 im vermuteten Alter von 31 Jahren starb. Eine erneute Überprüfung im Jahr 2024 kam jedoch zu dem Schluss, dass es keine ausreichenden Beweise für sein Alter gab.