Als Loki seinen Zwinger im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) Klagenfurt verlassen und auf der Wiese herumtollen darf, gibt es Bussis. Eines für Tierpflegerin Stella Feodorow und eines für Tierpflegerin Laura Balakowski. Und dann noch eines für Stella und noch eines für Laura – bis beide lachen und quietschen: „Lokiiii, hör auf, du aufgedrehte Nudel!“

Der Hund war nicht immer so aufgedreht. Loki ist ein American Staffordshire Terrier, der Volksmund würde sagen: Ein Kampf- oder ein Listenhund. Doch Loki war nie Täter, er wurde vielmehr zum Opfer – zum Opfer seines brutalen Herrchens.

Im November des Vorjahres rückte die von der Polizei alarmierte Tierrettung nach Ferlach aus. Nachbarn hatten angezeigt, dass ein Mann seinen Hund misshandeln würde. Als sie das Tier fanden, hatte es kaum noch Lebenszeichen. „Weder Tierärzte noch wir im Haus haben jemals etwas Vergleichbares gesehen. Der Hund hatte 14 Messerstiche erlitten, wurde getreten, misshandelt. Und er hat all die Qualen über sich ergehen lassen, er hat sich nie gewehrt“, erzählt Marita Pontasch, Geschäftsführerin des TiKo, wo Loki schließlich unterkam.

Eine MRT-Untersuchung im November ergab: Die Schädeldecke war gebrochen © Tiko

Ein Auge war herausgequollen. Obwohl der Hund zweimal operiert wurde, erblindete er rechtsseitig. Per MRT wurde zudem ein Schädelbruch festgestellt. Lange war unklar, ob der Hund das Martyrium überleben würde. Er hat überlebt. „Wir haben ihn per Hand gefüttert. Er hat uns sofort zu sich gelassen, obwohl er erst lernen musste, dass Hände auch gut- und nicht nur wehtun können“, berichten die Pflegerinnen.

Denn der letzte Mensch, dem Loki fälschlicherweise vertraute, war sein Herrchen gewesen, das schließlich angezeigt wurde und wegen psychischen Problemen in Behandlung war. Ob es eine Anklage wegen Tierquälerei geben wird, ist bis heute unklar. Wie lange der Terrier gequält worden war, ebenfalls.

Hunde als Statussymbol

Sechs weitere sogenannte Listenhunde, American Staffordshire Terrier, Rottweiler und Pitbulls, sind im TiKo untergebracht. Was sie gemeinsam haben: Sie wurden von ihren Besitzern misshandelt, eingesperrt, vergessen oder in einem Fall sogar beim Umzug in der alten Bleibe zurückgelassen. Das Problem bei diesen Tieren sei auf der anderen Seite der Leine, sagen die Expertinnen. Leider schaffe sich ein gewisses Milieu diese Hunde an. „Sie gelten als Statussymbol für Macht und viele werden auch von ihren Besitzern entsprechend behandelt“, zeigt Pontasch die Problematik auf. „Die Tiere selbst haben zu Unrecht den Ruf eines Kampfhundes. Vielmehr binden sie sich schnell, sind treu ergeben und wehren sich nicht“, betont Balakowski.

Noch eine Gemeinsamkeit gibt es: Diese Rassen sind schwer vermittelbar, warten im Tierheim oft ein Jahr und länger auf ein neues Zuhause.

Dankbar, sensibel und ein frecher „Pöbler“

Lokis äußere Wunden scheinen inzwischen verheilt zu sein und er hat das Vertrauen in die Menschheit wiedererlangt oder nie abgelegt – beim Besuch der Kleinen Zeitung erweist er sich als herzlich, aufgeschlossen, dankbar, sensibel, übermütig. Als Tier, das leben, lieben und geliebt werden will. „Sitz“, „Platz“, „Rolle“, „Pfote“ und noch ein paar andere Befehle funktionieren schon perfekt, an der Leine hat der fünf Jahre alte Rüde noch den Ruf eines frechen „Pöblers“, weil er andere Hunde anbellt.

Bereit für ein neues Zuhause

Aber er wäre jetzt bereit für ein neues Zuhause. „Das kann eine Familie - auch mit Kindern - sein, ein Paar oder auch eine alleinstehende Person, die Erfahrung mit Hunden hat. Idealerweise im ländlichen Bereich“, sagt TiKo-Pressesprecherin Nina Zesar. Beiden Seiten würde ein Monat Probezeit eingeräumt, um sich näher zu kommen. Loki benötigt dafür aber nur Sekunden.