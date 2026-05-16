Ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk Villach und ein 17-jähriger Jugendlicher aus Villach wurden im Zuge des Streifendienstes am Freitag gegen 16 Uhr von Beamten der Polizeiinspektion Villach-Auen ausgeforscht. Sie sind verdächtigt, zumindest drei Diebstähle von E-Scootern begangen zu haben.

Im Zuge einer Durchsuchung konnte beim 16-Jährigen ein Schlagring – das ist eine verbotene Waffe – im Schuh versteckt aufgefunden werden.

Nach Abschluss der Ermittlungen werden sie der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht. Der Schlagring wurde sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.