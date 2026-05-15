Jakob Lotschak greift bei den mit 49.700 Euro dotierten Gösser Open im GC Erzherzog Johann in Maria Lankowitz nach dem größten Erfolg in seiner noch jungen Golfkarriere. Der 21-jährige Steirer ließ seiner 66 (-6) zum Auftakt am zweiten Tag eine weitere tiefrote 67er-Runde (-5) folgen und nimmt mit dem Total von 133 Schlägen (-11) die samstägige Finalrunde des Alps-Tour-Turniers sensationell als Führender in Angriff. Mit einem Schlag Rückstand ist der Italiener Filippo Grossi (134/-10) erster Verfolger von Lotschak. Andrea Romano (ITA), Alejandro Rodriguez Andreu (ESP) und Lars Keunen (NED) sind mit jeweils 135 Schlägen (-9) geteilte Dritte. Romano peilt in der Weststeiermark seinen dritten Saisonsieg an, mit dem er den direkten Aufstieg in die nächsthöhere HotelPlanner Tour schaffen würde. Lotschak schlägt am Samstag um 9.43 Uhr gemeinsam mit Grossi und Romano in die Schlussrunde ab.

Mit einer bemerkenswerten Coolness ging Jakob Lotschak an den ersten beiden Tagen der Gösser Open zu Werke. Nicht einmal von einem Doppelbogey auf dem Par 4 der 10. Spielbahn ließ sich der Murhof-Amateur in der zweiten Runde bremsen. Ganz im Gegenteil: Mit drei Birdies in Folge auf den Löchern 11, 12 und 13 riss Lotschak das Ruder herum und krönte seine starke Vorstellung mit zwei weiteren Schlaggewinnen auf den Bahnen 16 und 18. „Das Doppelbogey hat wieder einmal gezeigt, wie krass der Golfsport ist. Es kann sich alles mit einem Schlag verändern. Ich habe dort mit dem zweiten Schlag eigentlich einen Eagle-Chip gehabt, doch irgendwie den Ball aus 30 Metern ins Out manövriert und das Doppelbogey kassiert. Aber ich bin mental stark geblieben und habe drei Birdies nachgelegt“, meinte ein selbstbewusster Lotschak.

„Ich werde die Runde genießen“

Lotschak, für den bisher auf der Alps Tour ein zweiter Platz in Piacenza (ITA) im Oktober 2024 als bestes Resultat zu Buche steht, wird am Samstag im letzten Flight aufteen und hofft auf Unterstützung durch das heimische Publikum. „Ich freue mich auf jeden, der kommt – auf jeden, der mir zuschaut. Die Golf-Fans sorgen immer für eine Mega-Atmosphäre hier in Maria Lankowitz. Vor Heimpublikum spielen zu dürfen, ist etwas richtig Cooles. Ich werde Schlag für Schlag angehen, im Fokus bleiben und die Runde komplett genießen“, freut sich die aktuelle Nummer zwei der österreichischen Amateurrangliste auf den Finaltag.

Der Oberösterreicher Christoph Bleier landete dank einer Energieleistung auf den zweiten neun Löchern seiner zweiten Runde (70/-2) ebenso wie der Niederösterreicher Daniel Hebenstreit (71/-1) exakt auf der Cut-Marke von drei unter Par und ist damit bei der Preisgeldvergabe mit dabei. „Ich habe heute leider drei Dreiputts eingestreut. Das war zu viel, um weiter vorne zu landen. Aber mit einer richtig guten Schlussrunde ist noch eine Top-Ten-Platzierung möglich“, gab sich Bleier kämpferisch. Mit Alexander Zyla legte ein weiterer heimischer Amateur ebenfalls eine Talentprobe ab. Der für den GC Am Mondsee spielende Salzburger schaffte mit einer 69er-Runde (-3) bei gesamt drei unter Par als vierter Österreicher den Cut.