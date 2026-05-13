Zugegeben – die Musik auf der „Alps Tour“ spielen derzeit andere Nationen als Österreich. Mit Christoph Bleier (16.), Fabian Lang (77.) und Lenny Koch (82.) finden sich in den Top 100 der vom Franzosen Maxime Legros angeführten Order of Merit gerade einmal drei rot-weiß-rote Golfer. Und auch wenn die steirischen Aushängeschilder Lukas Nemecz (der Grazer spielt zeitgleich auf der Hotelplanner Tour), Niklas Regner (Bandscheibenprobleme) und Lang (Handgelenksverletzung) nicht abschlagen können, ist ein heimischer Sieg bei den am Donnerstag in Maria Lankowitz startenden Gösser Open nicht ausgeschlossen.

Nicht nur, dass sich am GC Erzherzog Johann schon einige ÖGV-Golfer in die Siegerliste des seit nunmehr 34 Jahren bestehenden Traditionsturniers eingetragen haben. So teen am „Steirischen Prinzen“, wie der Par-72-Kurs auch genannt wird, im 144 Teilnehmer großen Feld gleich rund 50 österreichische Talente auf, unter denen dem einen oder anderen eine Überraschung durchaus zuzutrauen ist.

2026 noch bei den Amateuren

Einer davon ist Jakob Lotschak. Der Steirer sicherte sich im November 2025 auf der Qualifying School das volle Spielrecht für die heurige Alps Tour, wird aber erst bei den Gösser Open sein heuriges Debüt auf der dritthöchsten Spielklasse Europas geben. „Ich habe mich dazu entschieden, dieses Jahr noch die Top-Turniere bei den Amateuren zu spielen. Die hat die European Golf Association heuer noch schmackhafter gemacht, kann man doch mehr Weltranglistenpunkte sowie Einladungen für Turniere der DP World Tour und die Hotelplanner Tour sammeln“, sagt der 21-Jährige, der 2027 ins Profilager wechseln wird.

In Maria Lankowitz, wo er als 15-Jähriger erstmals bei einem Profiturnier abgeschlagen hat, ist Lotschak zum ersten Mal ohne Wildcard dabei. Seine Erwartungen? „Dank meines Spiels der letzten drei Wochen gehe ich mit viel Selbstvertrauen in das Turnier. Ich werde mir keinen Druck auferlegen und auf das vertrauen, was ich kann. Mein Ziel ist es, bester Amateur zu werden.“ Aktuell könne der Murhof-Spieler auf solide Schläge zurückgreifen: „Ich habe gegenüber dem Vorjahr wieder einen großen Schritt nach vorne gemacht und sehe mich auf einem guten Weg.“

Die Tourkarte halten

Nach dem Audi Circuit und den Internationalen Österreichische Amateurmeisterschaften am GC Fontana sind die Gösser Open für den Grazer heuer erst das dritte Turnier auf heimischem Boden. Nach Maria Lankowitz hat Lotschak vorerst nur zwei weitere Alps-Tour-Events auf seiner To-Do-Liste vermerkt. Ob die wenigen Auftritte reichen werden, um die Karte zu halten? „Ich werde es versuchen. Ansonsten spiele ich im November nochmals die Tourschool“, sagt der Schützling von Trainer Dominic Angkawidjaja.

Zeitgleich mit den Gösser Open („Sollte es regnen, stört mich das nicht, weil man bei solchen Bedingungen am meisten Schläge gegenüber dem Feld herausholen kann“) geht jenseits des großen Teichs in Newton Square mit der PGA Championship das zweite Major des Jahres in Szene. „Es wäre natürlich ein Traum, dort einmal selbst dabei sein zu können. Ich habe mir gerade erst die Wiederholung des Turniers von 2022 angesehen. Das ist einfach nur geil und macht schon beim Zuschauen einen Riesenspaß“, gerät Lotschak ins Schwärmen.

Eine Frage der Zeit

Selbst will der Steirer freilich noch nicht so weit in die Zukunft blicken: „Das ist alles schon noch ein bisschen ein Traum. Aber man muss zuerst von etwas träumen, bevor man es erreichen kann. Es war auch einmal ein Traum von mir, bei der Alps-Tour um einen Turniersieg mitspielen zu können. Und dann ist mir das 2024 bei den Corara Alps Open in Italien auch gelungen“, sagt Lotschak, der aber zugleich betont: „Natürlich hab ich mir ein gewisses zeitliches Limit gesetzt. Wenn ich bis dorthin trotz des großen Aufwands nicht eine bestimmte spielerische Klasse erreicht habe, muss ich mir etwas überlegen.“ Aber bis dahin ist noch viel Zeit.