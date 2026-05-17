Der andauernde Krieg in Nahost hat die Stimmung in Österreichs Wirtschaft weiter eingetrübt. Im April fiel der Konjunkturindikator der UniCredit Bank Austria auf minus 1,8 Punkte, den niedrigsten Wert seit einem halben Jahr. Haupttreiber für den Rückgang um 0,5 Punkte gegenüber dem Vormonat war die Verschlechterung der Stimmung im Dienstleistungsbereich und am Bau sowie ein Einbruch bei der Konsumentenstimmung, wie die Bank Austria mitteilt.

Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer rechnet allerdings damit, dass die heimische Wirtschaft den Erholungskurs des ersten Quartals fortsetzen können wird. „Die Stimmungsverschlechterung zu Beginn des zweiten Quartals spricht aber zumindest für die kommenden Monate für sehr verhaltene Wachstumsaussichten.“ Zudem gehen die Bank-Austria-Ökonomen davon aus, dass die Folgen des Nahostkonflikts für die österreichische Wirtschaft „jedenfalls bis in den Winter spürbar bleiben“.

Selbst nach der Beendigung der Blockade der Straße von Hormuz, die nicht vor dem Sommer wahrscheinlich erscheint, würden sich die Lieferketten „erst nach Monaten normalisieren“, so die Ökonomen. „Erst allmählich wird es zu einer Entspannung der Rohstoffpreise kommen. Dabei werden die Preise jedoch Ende 2026 das Niveau von vor dem Konflikt noch übersteigen.“

Dämpfer für Dienstleister und Bau

Geopolitische Unsicherheiten und die Inflationsbeschleunigung infolge der steigenden Treibstoffpreise drückten auf die Zuversicht der Verbraucherinnen und Verbraucher, die so gering wie zuletzt vor zweieinhalb Jahren ausfiel. Wegen der daraus möglicherweise resultierenden Zurückhaltung im Konsum haben die Dienstleister bereits ihre Geschäftsaussichten reduziert. Auch der Bau verzeichnete Stimmungsrückgänge, während sich die Stimmung in der Industrie trotz Iran-Kriegs leicht entspannt hätte.

„Während sich die Stimmung in der Industrie trotz des weiter schwelenden Nahostkonflikts leicht entspannt hat, verschlechterten sich im April die Aussichten am Bau und im Dienstleistungssektor, zumal das Konsumentenvertrauen erneut deutlich abnahm. Die Stimmung lag in allen Sektoren der heimischen Wirtschaft zu Beginn des zweiten Quartals 2026 im pessimistischen Bereich – noch weiter unter dem langjährigen Durchschnitt als im Vormonat“, so Bruckbauer.

Für 2026 erwartet Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl ein BIP-Wachstum von 0,8 Prozent; für 2027 eine Beschleunigung auf 1,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote sieht er 2026 auf 7,5 Prozent steigen, bevor sie 2027 erstmals seit fünf Jahren wieder sinken soll. Die Inflation soll ihren Höhepunkt erst gegen Ende des Jahres mit Werten von über 3,5 Prozent erreichen. Im Jahresdurchschnitt 2026 rechnet der Ökonom mit einer Teuerung von 3 Prozent.

„Trotz der bereits spürbaren Folgen des Nahostkonflikts für die österreichische Wirtschaft gehen wir von einer Fortsetzung der eingesetzten Erholung aus, wenn auch das Tempo vor allem über den Sommer begrenzt bleiben wird“, so Pudschedl.

Zinsanhebung durch EZB erwartet

Den Ökonomen zufolge wird eine baldige Leitzinsanhebung durch die Europäische Zentralbank (EZB) immer wahrscheinlicher. „Wir erwarten Zinsanhebungen der EZB im Juni und im September um insgesamt 50 Basispunkte, wobei wir hinsichtlich der Anhebung im Juni mittlerweile sehr sicher sind“, so Bruckbauer. Die EZB verfolgt das Ziel, die Inflationsrate im Euroraum mittelfristig auf 2 Prozent zu halten.