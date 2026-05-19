Gizo Mamageishvili und Stefan Hierländer nutzten die letzte Chance der Saison 2025/26, um sich beim 2:0-Heimsieg gegen Rapid erstmals in die Torschützenliste einzutragen. Damit erhöhten sie die Zahl der Spieler, die am Weg zur Vizemeisterschaft einen eigenen Treffer bejubeln durften, auf 20. Eine stattliche Anzahl, die stellvertretend für den „Personalaufwand“ steht, den die Grazer in dieser Saison der Erneuerung betreiben mussten. Auch die vergleichsweise hohe Zahl von 34 eingesetzten Spielern spricht in diesem Zusammenhang eine deutliche Sprache.

Die Zeiten, als ein fester Stamm am Werk war, sind vielleicht nicht vorbei, aber zumindest unterbrochen oder im Neuaufbau. Wenn es darum geht, eine repräsentative Elf der Meistersaison 2023/24 zu nominieren, könnte man sich vermutlich auch mit zwei Jahren Abstand relativ flott auf folgende Herrschaften einigen. Jaros; Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Schnegg; Horvat, Stankovic, Kiteishvili, Prass; Böving, Biereth. Vereinzelte Unschärfen wie Dimitri Lavalée wären zu diskutieren, aber im Prinzip war dies der Stamm.

In der ersten Runde jubelte Sturm in einer anderen personellen Konstellation beim LASK © GEPA

Die Fragestellung, welche Elf für die abgelaufene Spielzeit stand, ist eher rhetorischer Natur. Denn es dürfte schwer bis unmöglich sein, eine Einigung zu erzielen, die alles und jeden zufriedenstellt. Jede Saison hat unweigerlich ihre Eigenheiten, und 2025/26 war bei den „Blackies“ nun mal von einem im Live-Betrieb vollzogenen Umbruch geprägt.

Man erinnere sich an die Anfangsformation, welche am 1. August die Titelverteidigung mit einem 2:0-Auswärtssieg beim LASK begonnen hat. Bignetti; Johnston, Oermann, Lavalée, Karic; Horvat, Stankovic, Kiteishvili, Chukwuani; Böving, Grgic. Mit Max Johnston und William Böving zogen zwei Spieler noch in der Sommertransferzeit weiter, mit Tim Oermann, Tomi Horvat und Tochi Chukwuani folgte ein Trio im Winter. Lavalée und Leon Grgic landeten mit Kreuzbandrissen auf der Liste der Langzeitverletzten. Das Kommen und Gehen und Auskurieren endete nicht bei den genannten Personen, wie etwa die Situation im Tor zeigt, wo zwischenzeitlich der Däne Oliver Christensen von Fiorentina leihweise engagiert wurde, um Daniil Khudyakov zu vertreten.

Saison 2023/24: Meister mit einem recht klar definierten Stamm © GEPA

Bleiben mit Jon Gorenc Stankovic, Emir Karic und natürlich Otar Kiteishvili lediglich drei Akteure der ersten Startelf, die auch in der Gegenwart noch als Stammkräfte durchgehen – mit „King Otar“ als der alles und jeder überragenden Figur. Die Hürde von 30 Saison-Einsätzen hat der Georgier jedoch knapp nicht genommen (29 Spiele). Dies blieb Stankovic und Karic (je 30) sowie vor allem Jatta vorbehalten, der als einziges Kadermitglied in allen 32 Matches zum Einsatz kam.

Sinnbildlich für diese eher kuriose Kampagne des Wandels ist, dass auch nur sieben Kicker die Marke von 20 Saison-Einsätzen erreicht haben. Insgesamt griffen die beiden Trainer Jürgen Säumel und sein Nachfolger Fabio Ingolitsch mit 34 auf die höchste Anzahl an eingesetzten Spieler bei einem Bundesligisten zurück. Zum Vergleich: Meister LASK kam mit 24 Spielern aus. Die Linzer hatten ihren Umbruch eine Spielzeit zuvor vollzogen, als sie mit dem Liga-Spitzenwert von 43 eingesetzten Profis fast schon den Rahmen sprengten. Eine Prognose ist vor der Transferzeit schwierig, aber es ist alles andere als ausgeschlossen, dass Sturm so gesehen bereits in diesem Frühjahr Anlauf für eine personalkonstantere Saison 2026/27 genommen hat.

Gedanken machen, und das ist alles nur kein Geheimnis, müssen sich die Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Michael Parensen, wie sie die Last des Toreschießens wieder auf verlässlichere Schultern verteilen. Dieses Kriterium erfüllte 2025/26 bekanntlich nur Kiteishvili, der auf dem Weg zu seinen 15 Saison-Toren nicht nur vom Punkt cool blieb. Als nächstplatzierter Torschütze war ihm Seedy Jatta, der als einziger in jeder Liga-Begegnung zum Einsatz kam, mit vier Treffern nicht gerade dicht auf den Fersen. Es ist nicht schlecht, wenn mehrere Spieler Tore erzielen können, aber in diesem Fall dominierte die Quantität zu sehr über diese schmerzliche vermisste Qualität.

20 verschiedene Torschützen waren diesmal nämlich ebenfalls der Höchstwert in der Bundesliga – und das nicht einmal knapp. Zweiter in dieser Kategorie wurde Austria Wien mit 16. Ein lohnenswertes Ziel für die kommende Saison wäre es, wieder die echte Tabelle anzuführen und nicht in Sachen Spielerquantität zu dominieren.

Die Einsatzstatistik 2025/26: