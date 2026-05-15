Eine Katze ist Anfang Mai in Gschmaier in der Gemeinde Gersdorf an der Feistritz (Bezirk Weiz) schwer verletzt aufgefunden worden. Das Tier dürfte zwischen 4. und 8. Mai durch ein Projektil eines Luftdruckgewehrs im Halsbereich getroffen worden sein. Die Verletzungen waren lebensbedrohlich.

Bei der tierärztlichen Versorgung wurde das Projektil entfernt und sichergestellt. Die bisherigen Nachforschungen führten bislang zu keinem Ergebnis. Die Polizeiinspektion Pischelsdorf ersucht daher mögliche Zeugen oder Personen mit Hinweisen, sich unter der Telefonnummer 059133/6267 zu melden.