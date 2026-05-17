Ein bei Joanneum Research in Graz entwickelter „Lärm-Blitzer“, der die Lautstärke vorbeifahrender Autos messen kann, sorgt politisch für Diskussionen. Mit dem System sollen getunte Fahrzeuge rascher aus dem Verkehr gezogen werden. Nach einem Testlauf in Salzburg drängen nun auch die Grünen auf eine Versuchsreihe in der Steiermark. Nun springt Graz auf den Zug auf und will verhindern, dass Autolenker „ganze Straßenzüge“ in der Nacht aufwecken – das zumindest orten die Grünen.

Aber der Reihe nach: Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) verwies in einer schriftlichen Stellungnahme auf einen Antrag der Grünen vom Februar darauf, dass die Gesetzgebung in Bundeskompetenz falle und lediglich die Vollziehung Sache der Länder sei. Gegenüber der Kleinen Zeitung präzisiert ihr Büro: „Der ,Lärmblitzer‘ befindet sich aktuell in einer Test- und Entwicklungsphase, wonach die Erkenntnisse abzuwarten sind.“ Eine Rechtsgrundlage dafür finde sich weder in der Straßenverkehrsordnung (StVO) noch in einem anderen Materiengesetz, heißt es.

Land verweist auf gemeinsame Kontrollen mit der Polizei

Dennoch gäbe es Lärm-Kontrollen im Straßenverkehr: „Auf Basis der gesetzlichen Grundlage werden in der Steiermark Kontrollen von geschulten Organen der Landesverkehrsabteilung und Verkehrsinspektionen durchgeführt, zum Teil unter Beiziehung von Prüforganen des Landes.” Abhängig von der Höhe der überschrittenen Dezibel hagelt es für die Len k er dann Verwaltungsstrafen, eine Überprüfung des Fahrzeugs oder die Abnahme der Nummertafel.

Unscheinbar, aber wirkungsvoll – der Lärm-Blitzer aus Graz © Joanneum Research

Den Landes-Grünen reicht das nicht – sie besuchen das Labor der Grazer Forscher nächste Woche und verfolgen ihr Ziel nun über die Stadtpartei von Judith Schwentner, die sich im Wahlkampf für die Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni befindet: „Wenn wir bereits die technische Möglichkeit haben, gezielt gegen solche Lärmerregung vorzugehen, dann sollten wir sie auch nutzen“, so Graz-Gemeinderat Tristan Ammerer. Viele Bürgerinnen und Bürger würden jede Nacht bemerken, wie einzelne Fahrzeuge ganze Straßenzüge aufwecken.

Wo die „Lärm-Blitzer“ in Graz zum Einsatz kommen sollen

In der nächsten Gemeinderatssitzung bringt Ammerer eine Petition an die Landesregierung ein, damit diese doch noch ein Pilotprojekt in der Landeshauptstadt durchführt – etwa der Triester Straße, der St. Peter Hauptstraße oder der Grabenstraße. Laut Landessicherheitsgesetz müssen Autofahrerinnen und Autofahrer bei „ungebührlicherweise störenden Lärm“ mit 500 Euro Strafe rechnen, in Extremfällen sogar mit bis zu 5000 Euro.

Übrigens: Aktuell werden laut Landespolizeidirektion an neun Standorten in der Steiermark sogenannte Nahfeldpegelmessungen an der Auspuffanlage durchgeführt. Dabei wird der Schallpegel des Kraftfahrzeuges gemessen und mit dem im Zulassungsschein unter „Standgeräusch – bei Drehzahl“ eingetragenen Wert verglichen. Der neue, in Graz entwickelte Lärm-Blitzer wäre eine Vereinfachung des Verfahrens. In einer Endausbaustufe soll das Gerät auch Fotos machen können, um Fahrzeugbesitzer anhand des Kennzeichens ausfindig zu machen. Im Salzburger Testbetrieb war noch die Begleitung von Polizisten nötig.