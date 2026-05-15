Unerfreulich, nämlich mit einem Unfall, endete für zwei Lenker eine Ausfahrt an Christi Himmelfahrt. Auf der B 320, der Ennstalstraße, kollidierte bei der Gröbminger Westausfahrt am Nachmittag ein Pkw mit einem abbiegenden Fahrzeug. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Gröbming wurde um 16.26 zu diesem Unfall alarmiert. Die 18 Kameradinnen und Kameraden sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Im Einsatz standen außerdem Feuerwehrarzt Dieter Hirz, das Rote Kreuz, die Polizei sowie ein Abschleppunternehmen.