Die Alarmierung am gestrigen Feiertag kurz nach 13 Uhr klang noch relativ harmlos: circa vier Kilometer lange Ölspur auf der Pyhrnpassstraße. Was sich den Kameradinnen und Kameraden der FF Pyhrn dann jedoch auf der B 138 präsentierte, war wesentlich gravierender, nämlich eine rund zwölf Kilometer lange massive Verschmutzung durch Öl beziehungsweise Diesel. Diese zog sich vom Pyhrnpass bis nach Oberösterreich auf die A9 Pyhrnautobahn.

In enger Abstimmung mit den Kameraden jenseits der Landesgrenze, von der Feuerwehr Spital am Pyhrn, wurde daraufhin umgehend mit dem Binden der ausgelaufenen Betriebsmittel begonnen. Der starke Regen erschwerte dabei die Arbeiten massiv. Aufgrund des Niederschlags galt es auch, mehrere Oberflächenkanäle abzudichten und sicherzustellen, kontaminierte Flüssigkeit nicht in einen nahen Bach gelangt.

Zusätzliches Bindemittel vonnöten

Da für die Verschmutzung in einem solchen Ausmaß nicht ausreichend Bindemittel zur Verfügung stand, musste Einsatzleiter Stefan Grill auch das Gefährliche-Stoffe-Fahrzeug der Feuerwehr Liezen-Stadt anfordern. Dieses unterstützte mit einer größeren Menge Bindemittel. Da es sich um einen Schadstoffeinsatz handelte, wurden sämtliche Maßnahmen eng mit der Bezirkshauptmannschaft Liezen abgestimmt.

Abschließend wurde die Fahrbahn noch durch eine Kehrmaschine gereinigt. Insgesamt standen vier Wehren im Einsatz: aus der Steiermark die Wehren Pyhrn mit 15 Mann und drei Fahrzeugen sowie Liezen-Stadt mit elf Mann und ebenfalls drei Fahrzeugen, aus Oberösterreich außerdem Spital am Pyhrn und Klaus an der Pyhrnbahn. Des Weiteren war die Polizei mit Kräften vor Ort.