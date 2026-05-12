Die „Eisheiligen“ (11. bis 15. Mai) haben sich standesgemäß angemeldet: Von Montagnachmittag an breitete sich im Steirerland zunehmend Regen aus. „Besonders von der Obersteiermark bis ins östliche Flachland können die Gewitter lokal kräftig ausfallen mit Starkregen und Hagel mit Durchmessern von 0,5 bis 2 cm“, prognostiziert die Unwetterwarnzentrale (UWZ) korrekt.

Die Prognose ging auf – ein Unwetter hatte Auswirkungen auf den Maibaum in Irdning. Am frühen Nachmittag wurde die örtliche Feuerwehr mittels Sirenenalarm nämlich zum Hauptplatz alarmiert, wo infolge heftiger Sturmböen der Wipfel des Maibaumes abgebrochen war und herunterzustürzen drohte. „In Zusammenarbeit mit einem Holzknecht, der Polizei sowie einer Mannschaft der Gemeinde wurde der Wipfel geborgen, es bestand keine Gefahr mehr für die Bevölkerung“, ließ die Freiwillige Feuerwehr dazu wissen.

Einsatz für die FF Irdning © Julian Zach

Maibaum bleibt, Abkühlung kommt

Apropos Wetter: Heute Dienstag breiten sich von Westen und Norden her rasch Niederschläge aus. Ganz im Süden könnten auch noch Gewitter dabei sein. Es kühlt markant ab, damit schneit es verbreitet unter 1500 Meter herab, im Ennstal und Ausseerland vorübergehend auch unter 1000 Meter. Am Nachmittag ziehen die Wolken nach Osten ab und es setzt sich von Westen her allmählich die Sonne durch. Nur im Bergland der nördlichen Obersteiermark sind die Wolken teilweise noch dichter und in den Staulagen kommt es bei teils starkem Nordwestwind noch zu ein paar Schauern. Kühler mit Temperaturen bei maximal 7 Grad im Ausseerland und im Ennstal und bis zu 13 Grad im Süden.