Eine Warnung vorab: Dieser Film ist nicht nur nichts für Zartbesaitete, sondern eher nur für Hartgesottene. „Dreck“ heißt der dritte Spielfilm des Grazers David Hehn, der am heutigen Freitag im Grazer Schubertkino Premiere feiert – mehr als zehn Jahre nach den Filmen „Das Ding aus der Mur“ und „Das Ding aus der Mur ZERO“.

Im Gegensatz zu den beiden trashigen und auch durchaus lustigen Monsterfilmen – die in der Zeit der Debatte um das Murkraftwerk ein großes Echo auslösten – ist „Dreck“ ein langsamer, nervenzerfetzender Psycho-Horror. „Für die Geschichte hat mich mein Hauptdarsteller inspiriert“, sagt Hehn. Paolo Viale spielt Michail, einen schwer traumatisierten Mann, der von seiner fanatisch religiösen Mutter (gespielt von Kabarettistin Irene S.) schwer misshandelt wurde, durch psychiatrische Anstalten ging und nach dem Tod der Mutter völlig verwahrlost in ihrem Haus lebt. Verzerrten Kindheitserinnerungen nachhängend, gerät die junge Selina (Sabina Chyst) und deren Umfeld in seinen Fokus – mit schlimmen Folgen ...

Ganze zehn Jahre lang hat Hehn, der neben der Regie auch für Drehbuch (mit Martina Herz), Produktion, Schnitt und teils für die Kamera zuständig war, an dem Projekt gearbeitet. Gedreht wurde unter anderem in einem Abbruchhaus in der Petrifelder Straße, vor der Ortweinschule – und im völlig zugewachsenen Becken des früheren Pammerbads.

Psychiater-Tipp statt Filmförderung

Gekostet hat der Film trotz aufwändigem Drehbuch praktisch nichts, alles wurde aus eigener Tasche bezahlt. „Bud-was?“, kann Hehn nur scherzen. Auf das Ansuchen bei der Cinestyria und anderen Förderstellen sei ihm aufgrund der recht drastisch beschriebenen Gewaltdarstellungen sogar ein Besuch beim Psychiater nahegelegt worden. „Diese allererste Kritik hat mich ziemlich begeistert“, sagt er.

Über einen so langen Zeitraum musste man freilich schon einiges aus dem Drehbuch adaptieren, Crewmitglieder sind inzwischen andere Wege gegangen, „und wir mussten die Handlung vom Herbst in den Winter umschreiben, weil es zu schneien begonnen hat“, erzählt Hehn. Jetzt ist der Film aber endlich fertig, die Premiere im Saal 1 im Schubertkino ist ausverkauft. Dazu hofft Hehn, den Spielfilm bei einschlägigen Horror-Filmfestivals wie „Slash“ und „Fright Nights“ zeigen zu können, eingereicht ist er bereits.

Wie soll es nach „Dreck“ weitergehen? „Einen so aufwändigen Film tue ich mir nicht mehr so schnell an“, sagt Hehn. Trotzdem will er dem Film und auch dem Horrorgenre treu bleiben – vielleicht in Zusammenarbeit mit den Klientinnen und Klienten der Sozialeinrichtung „alpha nova“, wo er im Medienbüro arbeitet. „Unter Menschen mit Behinderung gibt es auch viel mehr Horror-Fans als man glaubt, es wäre toll, mit ihnen gemeinsam etwas zu drehen“, sagt er.