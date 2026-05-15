In Villachs Kindergärten beginnt Präventionsarbeit nicht erst dann, wenn Probleme sichtbar werden. Die Stadt will Kinder früh stärken und setzt dafür auf zwei Programme, die bereits im Alltag der Einrichtungen verankert sind. Im Mittelpunkt stehen Selbstvertrauen, der Umgang mit Gefühlen und ein respektvolles Miteinander.

„Kinder sollen früh an sich glauben, Vertrauen in die eigenen Gefühle entwickeln und Selbstsicherheit gewinnen. Auch das Gespür dafür, wie es anderen geht, ist entscheidend für ein respektvolles Miteinander“, sagt Bildungsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ).

Ein zentraler Baustein ist „Bärenstark mit Lissi“. Entwickelt wurde das Programm von Pädagogin und Trainerin Elisabeth Mörtl, die aus ihrer früheren Tätigkeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Erfahrungen mit den Folgen von Mobbing und Gewalt mitbringt. Aus ihrer Sicht müsse Prävention möglichst früh ansetzen. Kinder sollen lernen, nicht jede Meinung anderer gleich stark zu gewichten, sich an Menschen zu halten, die ihnen guttun, und Strategien zu entwickeln, mit denen sie schwierige Situationen bewältigen können.

Ein kleiner Einblick, wie Kinder bärenstark werden sollen

Ergänzend läuft das „Freundeprogramm“, das vom Rotary Club Villach Park rund um Sabine Seidler unterstützt wird. Es richtet sich an Pädagoginnen, Pädagogen und Assistentinnen und vermittelt Methoden, um soziale und emotionale Fähigkeiten der Kinder gezielt zu fördern.