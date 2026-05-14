Eigentlich hätte sich ganz Velden am verlängerten Wochenende rund um den Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag zu einer Flaniermeile mit Festival Market, Late Night Shopping, Bands und einer „Bubble-Welt“ für Kinder verwandeln sollen, doch daraus wird jetzt nichts.

Wie die Veranstalter, die Veldener Tourismusgesellschaft rund um Hannes Markowitz mit ihren Partnern, bekannt geben, hat man sich dazu entschieden, das Festival wetterbedingt auf Freitag, 22. Mai bis Montag, 25. Mai zu verschieben.

Das war „Bubbles at the Lake“ 2025

Die aktuelle Wettersituation mit niedrigen Temperaturen und anhaltendem Regen würde dem besonderen Charakter der Veranstaltung nicht gerecht. Umso erfreulicher sei die Prognose für das Pfingstwochenende: Sonnenschein und frühsommerliche Temperaturen.

„Mit der Verschiebung schaffen wir bewusst die Rahmenbedingungen, die ‚Bubbles at the Lake‘ ausmachen: Atmosphäre, Lebensgefühl und das besondere Zusammenspiel aus See, Genuss und Begegnung. Alle Programm-Highlights bleiben erhalten, bei einzelnen Künstlerinnen und Künstlern und Bands kann es zu Anpassungen kommen“, so Markowitz.

Hannes Markowitz ist der Geschäftsführer der Veldener Tourismusgesellschaft © APA/Peter Just

Die Veranstaltung kann man am Freitag, Samstag und Sonntag von 13 bis 22 Uhr besuchen, am Pfingstmontag von 10 bis 17 Uhr.