Man kann die „Perlenfischer“ unmöglich so auf die Bühne bringen, wie sie gedacht waren. Der nur scheinbar harmlose Exotismus des zu einer Hochphase des Kolonialismus entstandenen Stück mit seinen verkitschten „Wilden“ ist zumindest schal, aber wohl eher unmöglich geworden. Weil Bizet der völlig absurden, aus ein paar Klischees schlecht zusammengezimmerten Geschichte und ihrem Tand und Talmi mit einer unglaublichen Musik Wahrhaftigkeit verliehen hat, kann man dieses Kind seiner Zeit freilich auch nicht überhaupt nicht mehr spielen. Wer die „Perlenfischer“ dennoch 1:1 nach Libretto inszeniert, vertut sich nicht nur im Datum, er frönt einem intellektuellen Dilettantismus, der dem Musiktheater nicht würdig ist.

Ersan Mondtag hat das Stück natürlich weitergedacht und kreierte eigentlich eine plausible Lesart vom Kolonialismus, dessen Mechanismen der Ausbeutung auf modifizierte Weise bis in die Gegenwart weiterbestehen: Aus den Perlenfischern werden Färber, die Edelstoffe für die Happy Few der Industriestaaten fabrizieren. Mondtag, der sein eigener Bühnenbildner ist, zeigt die Färbebecken und kontrastiert das Ganze mit einem Konsumtempel aus reinem Marmor, in dem sich eine Luxus-Boutique an die nächste reiht. Das sieht fast so geschmackvoll, als hätte Donald Trump den Architekten ausgesucht. Es hat halt zu wenig Gold.

So weit, so gut. Mondtag, der sich häufig als fantastischer Theaterregisseur bewiesen hat, gelingt es aber leider nicht, auf dieses Konzept eine einigermaßen nachvollziehbare Geschichte aufzusetzen. Das Dreiecksverhältnis Leila-Nadir-Zurga ist erstens: höchst verwirrend und zweitens: handwerklich missglückt. So viele leere Operngesten wie im ersten Akt hat man lange nicht gesehen, das schrammt an unfreiwilliger Komik knapp vorbei.

Ungleich überzeugender ist das Solistenquartett auf musikalischer Ebene: Ludovic Tézier erhält zwar den stärksten Applaus, aber sein zwar imponierender Bariton mit bombastischer Höhe klingt auch immer eine Spur gaumig. Tenor Juan Diego Flórez bewegt sich hier in lyrischen Gefilden, wo er seine Brillanz ausspielen kann und Ivo Stanchev ist ein inspirierter Nourabad. Kristina Mkhitaryan verleiht der Leila enorme Stimmschönheit, Geschmeidigkeit und intensive leise Töne. Daniele Rustioni am Pult des ausgezeichneten Staatsopernorchesters (allein die Holzbläser!) sorgt für eine wunderschöne, ausbalancierte Lesart mit vielen Finessen. Und der Staatsopernchor schlägt sich herausragend.