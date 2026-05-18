Wir spüren es alle nur allzu gut, aber auch die Kärntner Bienen haben heuer bereits einige Wetterkapriolen hinter sich. Nach ungewöhnlich warmen Frühlingstagen folgten zuletzt wieder Kälteeinbrüche und extrem trockene Phasen. Für viele stellt sich deshalb die Frage: Wie geht es den Bienen im Land eigentlich aktuell? Die Antwort darauf fällt – und das ist durchaus überraschend – vorsichtig positiv aus.

Imker-Chef gibt leichte Entwarnung

„Grundsätzlich ist die Situation stabil“, sagt Patrik Grausberg, Obmann des Landesverbands für Bienenzucht in Kärnten. Die Bienenhaltung bewege sich in Kärnten derzeit auf einem ähnlichen Niveau wie in den vergangenen Jahren, wenngleich mit regionalen Unterschieden. Auch die Überwinterungsrate der Bienenvölker liege im langjährigen Durchschnitt. Zwar habe es regional etwas höhere Ausfälle gegeben, insgesamt bewege sich das aber im üblichen Rahmen.

Patrik Grausberg ist Obmann des Landesverbands für Bienenzucht © Peter Rass

Tatsächlich spiele vor allem das Wetter für die Entwicklung der Bienenvölker eine zentrale Rolle. Die sehr warmen Tage im Frühjahr hätten laut Grausberg sogar Vorteile gebracht: „Die Entwicklung wurde dadurch begünstigt, da ausreichend Nektar und Pollen vorhanden waren.“ Kurzfristige Kälteeinbrüche seien für Bienen grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Problematisch werde es erst dann, wenn kalte und nasse Wetterphasen länger andauern.

Spürbar seien allerdings die Veränderungen durch den Klimawandel. Besonders auffällig sei der immer frühere Start der Vegetation. „Oft zwei bis drei Wochen früher als noch vor einigen Jahren“, erklärt Grausberg. Das verlange auch von Kärntens Imkerinnen und Imkern immer mehr Anpassung bei der Bewirtschaftung ihrer Völker. Die Auswirkungen seien mittlerweile in ganz Kärnten bemerkbar – sowohl in den Tälern als auch in höheren Lagen.

Probleme mit der Varroa-Milbe

Ein Dauerthema bleibt außerdem die Varroa-Milbe. Sie gilt seit Jahren als eine der größten Herausforderungen in der Imkerei. „Mit entsprechender Fachkenntnis ist sie aber in den Griff zu bekommen“, betont Grausberg. Entscheidend seien konsequente Betreuung und Behandlung der Bienenvölker.

Imker mit positiven Aussichten

In Kärnten sind derzeit rund 33.000 Bienenvölker gemeldet, tatsächlich dürfte die Zahl noch etwas höher liegen. Durchschnittlich betreut eine Imkerin oder ein Imker etwa zehn Völker. Insgesamt sind im Landesverband rund 3.000 Imker organisiert, dazu kommen weitere Hobbyimker außerhalb der Vereine. Besonders erfreulich: Das Interesse an der Imkerei bleibt groß, auch der Frauenanteil steigt kontinuierlich und liegt inzwischen bei knapp 30 Prozent.

Das ist auch wichtig, denn: Die Nachfrage nach regionalem Honig wächst ebenfalls weiter. Immer mehr Konsumenten achten auf Herkunft und Qualität. Gleichzeitig bleibt der Konkurrenzdruck durch günstige Importware bestehen. Hoffnung setzt die Branche dabei auf die neue Herkunftskennzeichnung für Honig, die künftig für mehr Transparenz sorgen soll.

Für Grausberg steht fest: Die Kärntner Imkerei wird sich weiter verändern müssen. Themen wie Klimaanpassung und Bienengesundheit würden die Branche noch lange begleiten. Dennoch bleibe die Imkerei ein wichtiger Bestandteil für Natur, Landwirtschaft und regionale Lebensmittelproduktion.