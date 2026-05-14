Musiker Christian Stani von Alle Achtung wirft sich wie ein tobendes Kind auf den Boden und robbt auf dem Bauch über einen Teppich. Ein Szenario, das klingt, als wäre es blühender Fantasie entsprungen, das sich aber im Skyroom des Styria Media Centers genau so zugetragen hatte. Für eine Lesung unter dem Motto „Die Nacht der Außenseiter“, passend zu seinem Roman „Die Außenseiterin“, hatte Schriftsteller Robert Eichenauer Stani nicht nur für die musikalische Untermalung gewinnen können. „Christian wird heute mehrere Rollen einnehmen, und nicht nur Musiker und Conférencier, sondern auch Schauspieler sein“, ließ Eichenauer den bis auf den letzten Platz gefüllten Skyroom wissen.

Und er versprach nicht zu viel: Eineinhalb Stunden lang boten Autor und Musiker Analysen über verschiedene Kategorien von Außenseitern in der Gesellschaft und ihre Wirkung auf eben diese mit dazu passenden Textpassagen. Gleichzeitig schlüpfte Stani für Eichenauer unter anderem in die Rolle einer „Happy Birthday“ singenden Marilyn Monroe. Er stimmte mit dem Kazoo mehr oder weniger korrekt den Radetzkymarsch an und imitierte einen exzentrischen Künstler, der in Eichenauers Buch sich selbst zum Kunstwerk macht. „Und dann urinierte er auf den Boden“, las Eichenauer vor. „Das kannst selber machen“, gab sich Stani geschlagen und sorgte für herzhaftes Gelächter im Publikum.

Außenseiter, die die Welt verändern.

Mit dem unveröffentlichten Song „Du bist ein Geschenk“, der die Bedeutung des Außenseitertums für Menschen mit Behinderung thematisierte und seiner Interpretation des Billy Joel-Klassikers „Piano Man“ – umgeschrieben im Wiener Dialekt – rührte Stani das Publikum im Rahmen der Lesung dann aber zwischen allem Gelächter zu Tränen. „Von dem Abend können wir uns mitnehmen, dass Außenseiter die Welt verändern können – und wir oft vielleicht ein wenig genauer hinschauen sollten, wenn uns solche Menschen begegnen. Sie könnten Großes schaffen. Vor allem, weil wir selber alle irgendwann einmal Außenseiter sind.“