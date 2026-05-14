Der Feiertag, er war lediglich für die Kapfenberg Bulls ein Tag zum Feiern. Die Mürztaler setzten sich im dritten Spiel der „Best-of-Five“-Halbfinalserie der Basketball-Superliga gegen den UBSC Graz klar mit 107:81 durch und zogen so mit einem 3:0-Erfolg in der Serie ins Finale ein. Schon zur Halbzeit lagen die Favoriten 52:25 voran, 4:50 Minuten vor Ende des dritten Viertels schwächten sich die Grazer selbst: Jordan Wood, bereits mit vier Fouls belastet, sorgte mit einem nicht wilden, aber dafür umso unnötigeren Foul auf Höhe der Mittellinie für sein eigenes Spielende. Der ohnehin schon nicht große Kader der Grazer musste also für eineinhalb Viertel auch noch auf einen Leistungsträger verzichten. Die Gastgeber hatten kein Erbarmen, trieben den Score noch ins Dreistellige hinauf.

Dabei war es mit Peyton Gerald ein Grazer, der mit 26 Punkten der Topscorer der Partie war. Am Ende siegte das Team von Trainer Klym Artamonov mit 26 Zählern Vorsprung und darf nun ein wenig durchschnaufen. Der Trainer des UBSC, Ervin Dragšič, sprach von „einem besseren Kapfenberg, und das ab der fünften Minute. Wir waren in der Defensive zu schwach, so ehrlich müssen wir sein. Aber ich bin dennoch stolz auf die Mannschaft.“ Und dann gab es trotz Saisonaus auch bereits einen Blick nach vorne: „Die Grazer können auf eine positive Zukunft schauen.“

Auf wen die Kapfenberger im Kampf um den ersten Meistertitel seit 2019 treffen, ist noch unklar. Der BC Vienna und die Oberwart Gunners lieferten sich in Spiel drei einen Krimi, mit dem besseren Ende für Burgenländer (95:87), die nun den Matchball auf den Finaleinzug haben. „Es spielt keine Rolle, wer unser Gegner ist. Wir werden auf jeden Fall bereit sein“, sagte Kapfenbergs Nemanja Krstic.

Das erste Finalspiel findet am 23. Mai statt – die Kapfenberger haben auch in der Serie um Gold wieder den Heimvorteil.