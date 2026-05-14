Die Fußballerinnen der Wiener Austria haben erstmals den ÖFB-Cup gewonnen. Nach zwei verlorenen Endspielen triumphierte der Bundesliga-Dominator am Donnerstag in Wien mit 1:0 (0:0) über Red Bull Salzburg. Vor der Cupfinal-Rekordkulisse von 4.600 Fans knackten die favorisierten Violetten den Abwehrriegel in Hälfte zwei durch ein Kopfballtor von Katharina Schiechtl (52.). Die Austria folgte damit Serien-Cupsieger SKN St. Pölten nach.

Die Niederösterreicherinnen, die den Cup seit 2013 stets gewonnen hatten, waren in der 2. Runde an der Austria gescheitert. Am Donnerstag diktierte die Austria am revitalisierten Wiener Sport-Club Platz die stimmungsvolle Partie von Beginn an, musste sich im Spiel auf ein Tor aber fehlende Effizienz nachsagen lassen. Die jungen Salzburgerinnen hielten zunächst die Null, weil sie mit Glück und Geschick verteidigten und viele brenzlige Situationen nach Standards überstanden. Entlastungsangriffe des Finaldebütanten waren jedoch die Seltenheit.

Schiechtl mit der Lufthoheit

Schiechtl brach in Minute 52 per Kopf den Bann. Die mehrfache ÖFB-Teamspielerin spielte bei einer Ecke ihre Größe aus. Es war das erste Gegentor im Cupverlauf für die seit heuer im Bullen-Trikot einlaufenden Salzburgerinnen. Sie waren nun offensiv gefordert, entwickelten aber nie jene Durchschlagskraft, um das Herzstück des Gegners ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.

Goldtorschützin Katharina Schiechtl © GEPA pictures

Die routinierte Austria-Abwehr um Schiechtl, Carina Wenninger und Virginia Kirchberger machte vor den Augen von Neo-Teamchef Lars Söndergaard hinten dicht. Weil ihre Vorderleute aber weitere Halbchancen liegen ließen, blieb es bis zuletzt umkämpft. Dass Salzburgs Torfrau Michaela Fischer bei einem Ausflug in der Nachspielzeit die durchbrechende Austria-Stürmerin Courtney Strode niederriss und Rot sah, änderte am Ergebnis nichts mehr. Die violetten Fußballerinnen setzten damit nicht nur die stolze Cuphistorie der Männer-Abteilung fort. Vorgängerverein USC Landhaus hatte den Cup bereits elfmal gewonnen.