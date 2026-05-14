ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic hat mit Roter Stern Belgrad das serbische Fußball-Double geholt. Gut zwei Wochen nach dem Gewinn der Meisterschaft entschied der Hauptstadtclub am Mittwoch in Loznica das Cupfinale gegen Vojvodina für sich. Der 37-Jährige erzielte nach einem 0:2 zur Halbzeit in der 53. Minute das Anschlusstor, der Ausgleich fiel in der 97. Minute. Eine Minute darauf wurde Arnautovic ausgetauscht. Nach torloser Verlängerung endete das Elfmeterschießen 5:4.