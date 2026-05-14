Der frühere Fußballspieler, Trainer und Experte Alfred „Fredl“ Tatar ist im Alter von 62 Jahren verstorben. Das vermeldeten der Kurier, Sky sowie Tatars Ex-Club Vienna unter Berufung auf Tatars familiäres Umfeld sowie weitere Medien. Der Niederösterreicher hatte sich im August 2025 wegen einer schweren Krankheit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und deshalb auch seine Tätigkeit als Experte von Sky Sport Austria beendet.

Tatar hatte unter anderem für die Vienna während Zeiten von Mario Kempes, St. Pölten und den Wiener Sport-Club gespielt. Als Trainer werkte er in Ried, der Admira, bei der Vienna und in Mattersburg, zudem war er Co-Trainer bei Lok Moskau. Im Fernsehen erklärte Tatar zehn Jahre lang auf humorige Art Österreich den Fußball.

Ein Sondertrikot

Erst am Dienstag hatte die Vienna ein Sondertrikot für den guten Zweck präsentiert. „Mit dieser limitierten Sonderedition unterstützt die Vienna gemeinsam mit Alfred Tatar die ALS-Forschung im Kampf gegen die Amyotrophe Lateralsklerose“, hieß es dort. Verwiesen wurde auch dort auf Tatars unverwechselbaren Humor, als er etwa im TV-Interview den Vienna-Spielstil als „Antithese zu Barcelona“ und als „moderne Variante des Brechstangenfußballs“ bezeichnet hatte.