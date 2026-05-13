Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl hat sich in der Zeit im Bild 2 skeptisch gegenüber einer längeren gemeinsamen Schulzeit ausgesprochen – allerdings weniger aus pädagogischen als aus praktischen Gründen. Die Gemeinden seien für Volksschulen und Mittelschulen verantwortlich und viele Standorte seien schlicht zu klein, um zusätzliche Klassen unterzubringen. „Da fehlt einfach der Platz und das ist ein rein praktisches Problem und letztlich auch ein Investitionsproblem“, sagte Pressl. Österreich habe rund 3000 Volksschulen, viele davon mit nur einer Klasse pro Schulstufe. Eine Reform würde daher massive Investitionen oder auch die Zusammenlegung kleiner Schulstandorte erfordern.

Gleichzeitig betonte Pressl die Bedeutung kleiner Volksschulen vor allem im ländlichen Raum. Diese seien nicht nur Bildungseinrichtungen, sondern „auch ein Teil des Ortslebens“ und der lokalen Identität. Zwar müsse man Strukturen grundsätzlich hinterfragen, dennoch funktioniere das bestehende System aus seiner Sicht derzeit gut. Gegen Schulversuche oder Modellregionen für eine gemeinsame Schule sei man nicht grundsätzlich, die Gemeinden wollten aber frühzeitig darauf hinweisen, dass die notwendige Infrastruktur vielerorts fehle.

„Keine Reformen, die man sofort spüren wird“

Breiten Raum nahm im Interview auch die laufende Reformpartnerschaft zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ein. Pressl zeigte sich grundsätzlich optimistisch, warnte aber vor überhöhten Erwartungen. Strukturreformen würden „keine Reformen sein, die man sofort spüren wird“, sondern langfristige Prozesse. Besonders wichtig seien aus Sicht der Gemeinden stärkere Kooperationen zwischen Kommunen, etwa durch größere Verwaltungsverbände. Dadurch wolle man effizienter werden, ohne Leistungen für die Bevölkerung massiv einzuschränken.

Auch die schwierige Finanzlage vieler Gemeinden war Thema: Pressl wies den Vorwurf zurück, die Kommunen hätten „über ihre Verhältnisse gelebt“. Vielmehr seien die Einnahmen wegen der schwachen Wirtschaft eingebrochen, während Ausgaben für Pflege, Gesundheit und Kinderbetreuung stark steigen würden. Deshalb fehle nun vielerorts Geld für Investitionen. Bei der von den Gemeinden geforderten Reform der Grundsteuer gebe es jedoch keinen politischen Konsens. Pressl sagte dazu nüchtern: „Ich muss zur Kenntnis nehmen, dass es hier in der Bundesregierung keinen Konsens gibt.“