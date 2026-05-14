Der Sommer klopft bereits an die Tür und die Sanierungsarbeiten am R5 Glan-Gurk-Radweg zwischen St. Veit und Liebenfels sind abgeschlossen. Gemeinsam investierten das Land Kärnten und die Stadtgemeinde St. Veit mehr als 140.000 Euro in die Modernisierung der beliebten Radwegverbindung. Rund zwei Drittel der Gesamtkosten wurden vom Straßenbaureferat des Landes Kärnten übernommen.

„Mit dem Projekt leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Stärkung und Weiterentwicklung der Radinfrastruktur im Bezirk St. Veit. Der Glan-Gurk-Radweg ist eine wichtige Verbindung für den Alltags- und Freizeitradverkehr in der Region und wird sowohl von der Bevölkerung als auch von unseren Gästen intensiv genutzt. Mit der Sanierung schaffen wir mehr Sicherheit, verbessern den Komfort für alle Nutzerinnen und Nutzer und stärken die touristische Entwicklung der Region“, betonte Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Gemeinsam mit Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ), Stadtrat Philipp Subosits (ÖVP) sowie Vertretern des Straßenbauamtes wurde die Strecke nun feierlich eröffnet.

Zwei Bauabschnitte

Die Sanierung des Radweges wurde planmäßig in zwei Bauabschnitten umgesetzt. Zwischen dem Bauhof St. Veit und der Hörzendorfer Straße wurde die desolate Asphaltdecke auf einem Abschnitt von rund 1,7 Kilometern instandgesetzt. Zudem ist der rund 2,7 Kilometer lange Schotterabschnitt vom Radlerstopp bis zur Brücke Seidlhof in Richtung Liebenfels umfassend saniert worden.

Auch Bürgermeister Kulmer zeigt sich erfreut über das erfolgreich abgeschlossene Projekt: „Durch die hochwertige Sanierung wird die Verbindung für Einheimische und Gäste gleichermaßen noch attraktiver.“