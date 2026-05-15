Mit sechs Jahren saß Monika Wenzel zum ersten Mal auf einem Pferderücken. „Meine Mama hat meine Schwester Karo und mich damals angesteckt mit ihrer Liebe zu Pferden“, erzählt Wenzel. Die beiden Schwestern ritten Turniere, fingen irgendwann auch an, zu unterrichten. „Und dann hat Mama zu uns gesagt: Kommt, wir machen das selbst“, sagt Wenzel. Im Jahr 1990 gründete das Frauentrio schließlich einen Islandpferdehof in Mooskirchen, die Rasse hatte es den dreien besonders angetan.

„Isländer sind Kleinpferde, aber keine Ponys“, erklärt Wenzel, „es ist eine sehr sensible Rasse. Isländer sind wahnsinnig freundlich und können schon von Kindern geführt werden. In meinen Augen sind sie die besten Pferde, die es gibt.“

Auch integratives Reiten wird angeboten

Im Jahr 2003 starb die Mutter der beiden Schwestern, seither führen Monika und Karo Wenzel den Hof zu zweit. 25 Islandpferde leben aktuell auf dem Hof in Fluttendorf. Angeboten wird klassischer Reitunterricht, aber auch integratives Reiten. „Das Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigung“, erklärt Wenzel. Beim integrativen Reiten kann der Unterricht besonders individuell gestaltet werden, genutzt wird er oft von Menschen mit Lern- oder Entwicklungsverzögerungen sowie körperlichen oder emotionalen Herausforderungen.

„Ich bin neben der Arbeit am Hof noch Krankenschwester und übe beide Tätigkeiten mit voller Leidenschaft aus“, erzählt Wenzel. „Das Tolle am integrativen Reiten: So kann ich beides auch zusammenbringen.“ Auch Wenzels Schwester Karo ist im medizinischen Bereich tätig, sie ist Neurologin.

Jede Altersgruppe willkommen

Reiten lernen kann auf dem Islandpferdehof jeder. „Wir unterrichten Kinder ab vier Jahren, hatten aber auch schon 70- bis 80-Jährige hier“, sagt Wenzel. Auch gezüchtet wird auf dem Hof, „allerdings nicht mehr so viel wie früher“. Zwei Eliteklasse-geprüfte Deckhengste gibt es, einer beherrscht vier Gangarten, der andere fünf – neben Schritt, Trab und Galopp auch Tölt und Rennpass. „Bei der Zucht achten wir auch darauf, was sich der Käufer konkret erwartet und ob die Stute und der Hengst bezogen auf ihre Abstammung zusammenpassen“, erklärt Wenzel.

Reiten: „Das Schönste überhaupt“

Die Nachfrage von Reitbegeisterten und denen, die es noch werden wollen, sei ungebrochen groß, berichtet Wenzel. „Trotzdem: Man braucht sehr viel Liebe und Leidenschaft, um einen Pferdehof zu führen. Es ist viel Arbeit und man wird damit nicht reich.“

Die Leidenschaft ist aber auch nach Jahrzehnten im Sattel noch da. „Ich möchte Pferde in meinem Leben nie missen“, sagt Wenzel. „Wenn ich nur mit dem Auto unterwegs bin und Reiter sehe, habe ich sofort das Bedürfnis, selbst aufs Pferd zu steigen.“ Was ihr das Reiten bedeutet? „Es ist das Schönste überhaupt, Freiheit und Entspannung zugleich.“